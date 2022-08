Dřevěnou zvonici u kostela svatého Václava v Horním Studenci chce opravit město Ždírec nad Doubravou společně s farností. Je minimálně tři sta let stará. „Zvonice je památkově chráněná, stejně jako kostel,“ upřesnil starosta Bohumír Nikl. Podle historických pramenů je gotický kostel ve Studenci datovaný do čtrnáctého století. Vedle stojí roubená zvonice. V šestnáctém století do ní zavěsili zvon od slavného zvonaře Brikciho z Cimperka.

Zvonice je ze dřeva v několika odstínech černé, protože ve dvacátém století se na údržbu dřevěných staveb používal třeba i vyjetý olej. Ještě dále do minulosti i dobytčí krev. „Na tom není nic divného. Můj děda na vesnici natíral vyjetým olejem králíkárny, stodolu i dřevník. Stojí dodnes,“ poznamenal Pavel Prchal z Havlíčkova Brodu.

Zvonice ve Studenci měří asi patnáct metrů, kostra z trámů stojí z části na kamenném zdivu.

Řidiči se na náměstí ve Světlé od nádraží brzy nedostanou

Podle starosty Nikla už potřebuje opravy jako sůl. „Do zvonice zatéká, dřevo je poškozené,“ upřesnil. Ale opravit takovou stavbu není nic jednoduchého. „Zvonice je památkově chráněná. Musíme postupovat podle pokynů památkářů. Žádné nové šrouby, nýty, kramle. Máme vytipované dvě firmy, které by se mohly prací ujmout. Ale mají hodně zakázek. Zvonici ve Studenci nám mohou opravit příští rok,“ konstatoval starosta. Podle Ilony Ampapové z Národního památkového ústavu Telč se konstrukce zvonice dochovala v autentickém stavu. Je to lidová stavba z ručně tesaného dřeva. Proto je tak cenná. Podle starosty půjdou opravy do milionů.

Naši předkové používali na takové stavby dřevěný štípaný šindel, který si uměli vyrobit doma. Pro nás je to dneska vysoce odborná a drahá práce, kterou umí málokdo. Podle Martina Drdlíka ze Sobíňova se dřevěný šindel vyrábí ze stromů pomalu rostoucích a hlavně levotočivých. „Stromy se kácejí v zimě," upozornil šindelář. Založil si i web, kde zájemci najdou veškeré informace. Na výrobu šindele šindelář kupuje prvních pět metrů dřeva od pařezu, kde je dřevo nejkvalitnější. Tomu odpovídá i cena. Takzvaný valašský šindel má perko a drážku, skládá se k sobě na střeše zdola nahoru. „Dřevěný štípaný šindel je ideální krytina na pokrývání roubenek, srubů, lidových a památkových staveb," zdůraznil Drdlík.

Stejnou stavbou s nádhernou šindelovou střechou jako ve Studenci se chlubí obec Krásná Hora nedaleko Havlíčkova Brodu. Kostel svatého Jana Křtitele byl postavený asi v šestnáctém století. Je rovněž památkově chráněný, je to stavba z kamene, pokrytá šindelem a plechem. „Šindelovou krytinu obec nechávala opravovat asi před třinácti lety. Já si to moc nepamatuji, ale vím, že to nebylo jednoduché ani levné,“ zavzpomínal místostarosta Petr Enderle. Opravu šindelové střechy dělal podle informací obecního úřadu Zbyněk Fojtášek z Jihlavy, který pracoval pro památkáře a opravám šindelových střech rozuměl. Dneska je střecha kostela tmavá, ale těsně po opravě byla skoro bílá. „Odborník, co střechu dělal, ji také sám natřel. Čím, to netuším, ale od té doby se střecha nenatírala a postupně tmavla,“ poznamenal Enderle.

Komplikace pro obchvat Brodu: zastupitelé se stále nemohou shodnout, kudy povede

Šindel pokládají v současné době horolezci na střeše hradu v Lipnici nad Sázavou. Podle kastelána Marka Hanzlíka nabízí historie zajímavý paradox. „Pro naše předky byl šindel nejlevnější materiál. Dnes, když potřebujeme šindelovou střechu opravit, je to nejdražší materiál ze všech,“ řekl kastelán Deníku. Dělníci na hradě používají modřínový šindel, který podle Hanzlíka dodává jediná firma v republice. „Materiál a práci je potřeba domluvit dlouho dopředu. Záleží na dohodě s firmou, ale jeden čtvereční metr šindele přijde na víc než tři tisíce,“ poznamenal kastelán.