Úniková hra je proto založená hlavně na logice a dedukci. K bloudění a tápání na poli záhad nabízí učitelka hráčům svůj vlastní dům. „Únikové hry jsou můj koníček. Sama jsem jich několik vyzkoušela. Je to super zábava. V Chotěboři ani v nejbližším okolí nic takového není,“ vysvětluje Eliška Pertlová. Sama už před tím navštívila několik únikovek po celé republice. Například v Praze, kde na tvorbě zápletek ale pracují celé odborné týmy podle scénáře i s najatými herci.

Podstata takových dobrodružství je poměrně jednoduchá. Účastníci jsou uzavření v místnosti, kde společně hledají stopy, které vedou k vyřešení záhadného případu a snaží se z místnosti uniknout v co nejrychlejším čase. Hru stvořila chotěbořská učitelka matematiky Eliška Pertlová.

Místnost, ve které se úniková hra odehrává, je skrytá za tmavým závěsem na konci chodby v přízemí domku Pertlových. „Prosím uvnitř nefotografovat a nenatáčet, mohli bychom tak dát některým hráčům návod, jak případ vyřešit,“ upozorňuje autorka detektivního pátrání.

Vlk na Vysočině zaútočil na stádo ovcí, potvrdily to testy DNA

Únikovou místností je dětský pokoj. Vypadá dost ponuře. Jako stvořený ke zločinu. Ani ty panenky se netváří přátelsky. Sem hráči vstoupí, pak za nimi zapadne zámek. Na místě plní zadané úkoly. Začíná souboj emocí s logikou. Důležité je rychle případ vyřešit a dostat se ven. „Záleží na počtu hráčů a jejich schopnostech. Rekord je osmatřicet minut,“ poznamená Eliška Pertlová.

Kdyby se náhodou hráčům nedařilo úkoly plnit a vypadalo to, že budou muset u Pertlů přespat, navede je autorka hry pomocí kamery a mikrofonů. „Do sedmdesáti minut se z místnosti dostal každý,“ dodává Eliška Pertlová. Takže žádnému z hráčů opravdu nehrozí, že by v zavřené místnosti ztratil orientaci i odvahu a bloudil domem Pertlových na věky.

Hokejová euforie ovládne Brod. Město nachystalo společné fandění na náměstí

A kam malá Nela zmizela? Ublížil jí někdo? My to víme, ale neprozradíme, koho to zajímá, může si úniková místnost v Chotěboři vyzkoušet sám.