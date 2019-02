Havlíčkův Brod - Stovky posluchačů ročně navštěvují Univerzitu volného času, kterou pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Na zápisy se stojí fronty. Největší oblibě se dlouhodobě těší přednášky o umění a zdravém životním stylu.

Největší oblibě se u posluchačů Univerzity volného času dlouhodobě těší přednášky o umění a zdravém životním stylu. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Zápisy do letního semestru se konaly letos v úterý 5. února. Po desáté hodině odpoledne měly knihovnice na seznamu už nejméně 400 zájemců. Jeden rok Univerzity volného času se dělí do dvou semestrů, zimního a letního. „V letním semestru který začíná už v únoru, nabízíme například přednášky o umění na téma Portrét a lidská tvář, tréninky paměti , dějiny Havlíčkobrodska, nebo jazykové kurzy“ informovala za pořadatele knihovnice Marcela Valecká.

„Mě osobně zajímá například čínská medicína, zdravý životní styl a tréninky paměti,“ prozradila jedna z budoucích studentek Božena Sommerová. Zápisy do univerzity jsou zpoplatněné, ale částka je spíš symbolická, takže přednášky jsou přístupné komukoliv. Navštěvují je ale nejčastěji senioři a lidé středního věku.

Projekt Univerzity Volného času existuje v krajské knihovně už asi 16 let. První ročníky nabízely dva až tři obory, navštěvovalo je zhruba 40 lidí, časem počty zájemců stoupaly stejně, jako nabídka jednotlivých přednášek. „Vzhledem k obrovskému zájmu posluchačů nabízíme v našich kurzech takzvané předzápisy. To znamená, když jeden semestr končí, mají zájemci možnost zapsat se hned do dalšího, abychom aspoň trochu snížily počty posluchačů, kteří na zápisy čekají. Největší zájem je o přednášky pedagoga Jaroslava Staňka na téma umění. To se posluchači při zápisu předhánějí,“ konstatovala Valecká.

Krajská knihovna Vysočiny má za léta existence Univerzity volného času už stabilní tým lektorů a přednáškových okruhů, mění se pouze obsahy přednášek. Cílem univerzity je nabídnout posluchačům možnost aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat vědomosti, a také se potkávat s lidmi podobných zájmů. Posluchači nepíší testy, neprochází zkouškami, rozhodující je pouze jejich chuť se něco nového dozvědět.