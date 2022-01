Svátek dětí oslavili ve Žďáře nad Sázavou ve velkém stylu.Zdroj: Deník/Helena Zelená Křížová

Školáci poznali, co je to hanba

Svůj svátek děti oslavily ve Žďáře nad Sázavou ve velkém stylu. Školáci poznali, co je to hanba a vyzkoušeli si šlechtický límec a klobouk a taky slasti a strasti někdejšího bydlení. Nadšení dětí neznalo mezí. Pusy od ucha k uchu a oči rozzářené očekáváním toho, co ještě přijde. Do klády se s radostí a nadšením nechalo zavřít každé.