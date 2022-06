Nechávat historickou budovu dlouho prázdnou není dobře. To je názor brodského architekta Milana Domkáře. „Je potřeba vytápět, dávat pozor na některá citlivá místa, což je hlavně střecha. Vyčkávat dlouho s opravou historického objektu není šťastné. Výdaje za rok za dva pak budou vyšší než dneska,“ řekl Deníku Domkář.

Podle místostarosty města Libora Honzárka je třeba po odchodu knihovny prostory přestavět. „Máme plány a dokumentaci. Chceme otevřít další části budovy. Například chodbu s křížovou klenbou směrem k pojišťovně. V přízemí chystáme informační centrum. Volné místnosti využijeme pro výstavy. V sálu, který vede na náměstí, necháme zvednout strop do původní výšky,“ sdělil Deníku Honzárek s tím, že celkové náklady jsou předběžně dvacet milionů korun.

Jestli státní dotace od nového roku vypsána nebude, pak záleží podle Tecla na novém zastupitelstvu, jestli se rozhodne upravit budovu po etapách za peníze z rozpočtu. „Věřím, že i noví zastupitelé ruku pro radnici zvednou,“ dodal starosta. Čekat nemá cenu. Jak řekl předseda kulturního výboru a zastupitel Jan Schwarz, je na rekonstrukci radnice už vydáno stavební povolení. „Zlevnění prací ani stavebního materiálu se nedočkáme,“ poznamenal Schwarz. Jenže letos se rekonstrukce historické budovy do rozpočtu města už nedostala. „Není na to prostor. Přebytky v rozpočtu jsme dali do oprav některých komunikací v Brodě. Jsou už roky v zoufalém stavu,“ vysvětlil místostarosta města Zbyněk Stejskal.