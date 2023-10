Starosta Radek Vencálek z obce Březí nad Oslavou na Žďársku řeší stavební povolení pro domovní přípojky k čističce odpadních vod. „Město Žďár nemá dostatek odborníků. Takže na povolení se logicky čeká, ale já to nemám úřadu za zlé. Vycházejí nám vstříc, jenže jich je tam málo,“ poznamenal.

Podle starosty Brzkova na Jihlavsku Aleše Bořila úředníci chybějí všude. „V Polné hledají odborníka na stavebním úřadě už dlouho. Naštěstí úřad funguje tak, že se tam pokaždé domluvím. To není všude pravidlem,“ zdůraznil.

Například město Chotěboř na Havlíčkobrodsku potřebuje nutně referenta na oddělení investic, úředníka odborníka na stavební úřad, úředníka na agendu cestovních dokladů a další pracovní sílu na matriku. Podle tajemníka městského úřadu Chotěboř Milana Linharta je v současné době pro Chotěboř největší problém najít zkušeného úředníka na stavební úřad. „Zatímco v žádostech o práci na matriku nebo agendu cestovních dokladů je přetlak o práci, na stavebním úřadě je minimální zájem. Na oddělení investic jsme museli vyhlásit už čtvrté výběrové kolo,“ popsal situaci tajemník.

Výhrůžka bombou v autobuse: vůz odstavený na D1 u Měřína kontroloval pyrotechnik

Jak dodal, bojují se dvěma problémy. Práce na stavebním úřadě je náročná a vysoce odborná. Vyžaduje i perfektní znalost zákonů. Ovšem finanční hodnocení je nižší, než může člověk s takovým vzděláním získat u soukromé firmy. „Stavebním firmám konkurovat nemůžeme. Máme tabulkové platy dle nařízení vlády. Pak nám některé zkušené úředníky přetahuje Kraj Vysočina. Tak nám odešla například vedoucí stavebního úřadu. Ale myslím, že rozhodnutí vydáváme včas, fronty se u nás netvoří. Ovšem zbývající úředníci si musejí práci rozdělit mezi sebou,“ poznamenal Linhart. V současné době městský úřad v Chotěboři má na pozici úředníka stavaře pouze jednoho zájemce a jednoho zájemce na oddělení investic.

Proč úředníci končí není jen z důvodu platu. Roli hrají i mezilidské vztahy. To Deníku vysvětlila úřednice z Havlíčkobrodska, která si ale jméno nepřála zveřejnit. Redakce jméno zná. „Hodně práce za málo peněz, to není nejhorší, ale hlavně lidé jsou hrubí, arogantní. Panuje udavačství. Sousedé se dívají jeden druhému přes plot a hned píšou udání. My ty nesmysly máme řešit. Vynadají vám všichni. Tak jsem si řekla dost,“ povzdechla si.

Ryzec s vůní kokosu nebo hadovka smrdutá. I to ukazuje Houby Fest na Vysočině

V krajské Jihlavě momentálně hledají jednatele budoucí společnosti provozující Horáckou multifunkční arénu, ředitele pro příspěvkovou organizaci Brána Jihlavy, investičního technika a také odborného referenta na úřad územního plánování, toho magistrát hledá už od léta.

Chceš se stát naším kolegou? Tak vyzývá možné zájemce městský úřad v Třebíči. Město nutně potřebuje referenta speciálního stavebního a silničního úřadu. Dále účetního finančního odboru, odborníka na řízení stavebních projektů města, referenta živnostenského úřadu a informatika.

Útok sekundovým lepidlem i mačetou: oba činy z Vysočiny soud potrestal pokutou

Konkrétně najít odborníka na výstavbu a živnostenský úřad je tvrdý oříšek a Třebíč s tím má zkušenost. Na odboru výstavby nemůže pracovat každý. „Bohužel, stavební zákon má nastaveny velmi tvrdé kvalifikační předpoklady pro tuto pozici,“ řekla naposledy Deníku mluvčí radnici Irina Martakidisová. V Třebíči platí to, co v Chotěboři. Lidé s kvalifikací v technických oborech a ve stavebnictví dostávají nabídky ze soukromého sektoru na takové platové úrovni, kterým úřad nemůže konkurovat.

Potíže mají i menší města. „Poté, co odešel vedoucí skládky komunálního odpadu v Ronově, byl problém za něj najít náhradu. Když začnou někteří úředníci odcházet do důchodu, musíme hledat náhradu i za ně. Není to jen tak. Podmínky dle zákona jsou velmi striktní,“ konstatoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Nejohroženější obory městských úřadů

Radnice mají problém obsadit pozice:

• stavebnictví

• investice

• informační technologie

• vodoprávní úřad

• přestupkové oddělení

• územní plánování