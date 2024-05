Velká zelená pastvina se stádem ovcí pod Olešenkou nedaleko Přibyslavi vypadá idylicky. Ale během několika dnů z ní zmizel klid. „Ovce cítí, že se něco stalo, bude dlouho trvat, než se jim vrátí pohoda,“ říká chovatel a ukazuje, na kterém místě došlo k dvojitému útoku zatím neznámé psovité šelmy na dva chovné berany. Jednoho berana šelma zadávila, druhý se zotavuje, ale úplně zdravý už nikdy nebude. „Ovce na pastvině zůstávají i přes noc. V kritické době, to je minulé pondělí, přenocovaly na pastvině blízko brány která vede na cestu. Ta šelma poprvé bránu bez problémů přeskočila a zaútočila na berana. Ten útok nepřežil. Druhý útok za dva dny vypadal stejně. Beranovi se podařilo před predátorem utéci, ale byl ošklivě potrhaný. Takže jsme se rozhodli stádo ochránit,“ popisuje chovatel.

Otázka je, co na jeho ovce zaútočilo. Chovatel se obává, že šlo o vlka, ale konečné slovo bude mít odborné šetření a genetické testy. „Oznámili jsme útok Agentuře ochrany přírody. Zástupci agentury přijeli, vzali z ran berana stěry slin které projdou testem na DNA. Testy rozhodnou, jestli nám škody způsobil zdivočelý pes nebo vlk. Ale ty testy trvají několik týdnů,“ povzdechl si chovatel. Jak dodal, na vlka ukazuje způsob, jakým byl beran usmrcený. Kolem ohrady se našly stopy velké psovité šelmy, takže určitě se tudy netoulal rys.

V současné době se chovatel snaží zabezpečit pastviny tak, aby se útok neopakoval. Jako jediné řešení vidí Svoboda bezpečnostní plot s elektrickým ohradníkem. V době návštěvy Deníku se do práce na oplocení pustila celá rodina. „Doufáme, že oplocení pomůže a predátor útoky na naše ovce vzdá. Jenže pak půjde řádit jinam,“ dodává.

Útok vlka zaplatí stát

Jestli se ukáže, že škody Petru Svobodovi způsobil vlk, dostane od státu náhradu. Jestli šlo o psa, škody hradí majitel, když se podaří psa i majitele zjistit. Podle Svobody tady ale nejde jen o peníze, ale o ztracený pocit bezpečí. Případ z Olešenky, pokud je pachatelem vlk, otevře celou řadu otázek. „Domnívám se, že s návratem vlků do přírody je třeba se i u nás začít tímto tématem zabývat. Po vzoru států, kde už mají s vlky zkušenosti a hlavně řešit vzájemné soužití vlků a lidí v jednadvacátém století, kdy příroda vypadá úplně jinak než před sto lety,“ říká chovatel.

Konečné slovo v tom, co způsobilo chovateli ovcí škodu, bude mít Agentura ochrany přírody a krajiny a genetické testy, které se dělají v Praze na přírodovědecké fakultě, ale zatím neskončily. „Vlci na Vysočině i na Havlíčkobrodsku skutečně jsou. Beran byl zabitý způsobem, který odpovídá na vlka, ale není vyloučené, že by to dokázal i některý pes,“ řekl Deníku ředitel krajské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. S tím, že bez testů nelze předjímat výsledek.

Útoky vlků u nás Problémy s vlky u nás už nepatří jen do pohádky o Červené Karkulce. Případů, kdy vlci způsobili chovatelům škody, přibývá. Na Děčínsku smečka vlků překonala elektrický ohradník a napadla stádo koní. Vlk se nedávno procházel i dokonce na okraji Plzně. Vlci řádili ve Svobodě nad Úpou. Údajné napadení vlkem ohlásil loni na jaře lékařům při ošetření pokousané ruky lesník Milan Holan. Trojice vlků si troufla v Novohradských horách na krávy s telaty. Útok odnesla tři z nich a dvě dospělé krávy. Zdroj: Ecolist

Návrat vlků do přírody není zrovna důvod k radosti, myslí si Václav Augustin z Oudoleně na Havlíčkobrodsku. Myslivec a uznávaný odborník, který na téma myslivost napsal několik knih. „Je to jen můj názor. Situace, kdy se naší krajinou proháněly vlčí smečky, se změnila. Naše země je dneska malá a hustě osídlená. Teritorium pro zvěř jako je vlk, se výrazně zmenšilo. Lesy prořídly. Takže ke kontaktu člověka a vlka bude docházet stále častěji. A v tom může být problém když si vlk a člověk neporozumí,“ řekl naposledy Deníku.