„Konkrétní čísla zatím nemáme. Takže nevíme zatím, kolik vlků útočilo na stádo ovcí v Sobíňově,“ řekl Deníku.

Zvláštní je, že vlci překonali dokonce i elektrický ohradník. „Majitel ovcí by měl stádo lépe zabezpečit. Elektrický ohradník v Sobíňově nebyl dostatečný a určený k ochraně proti vlkům,“ upřesnil ekolog.

Farma v Sobíňově patří Aleši Málkovi, podle názoru jeho otce Aleše Málka staršího je to nesmysl. „V ohradníku byl proud a reagoval i na poměrně velkou vzdálenost. Vlci museli dostat pořádných pár ran než se dostali do ohrady, a přesto je to nezastavilo,“ konstatoval.

Podle Václava Hlaváče není nutné přítomnost vlků dramatizovat. „Škody, které vlci napáchali u nás jsou minimální. Smečku vlků, kteří žijí v Ranském polesí monitorujeme. Takže není vyloučené, že u Sobíňova se objevili vlci, kteří tudy jen prochází, ale to se zjistit nedá,“ upřesnil ekolog.

Vlci byli v novodobé historii poprvé na Vysočině zaznamenáni v roce 2016, vloni bylo podle Hlaváče potvrzeno narození dvou vlčat.

Agentura průběžně informuje chovatele hospodářských zvířat o tom, jak stáda preventivně zabezpečovat, aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich napadení touto šelmou. „Více než 95 procent potravy vlků sice tvoří přemnožená spárkatá zvěř, přesto ale může k útoku na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata dojít, protože pro vlky představují jednoduše dostupnou potravu,“ upozornil Hlaváč.

Zdůraznil, že vlci jsou v přírodě důležití. „Chovatele hospodářských zvířat jsme oslovili hned, jakmile bylo jasné, že se vlci na Vysočině zřejmě usídlí trvale. Ačkoli se zde prokazatelně pohybují už od roku 2016, první podezření na napadení hospodářských zvířat evidujeme v roce 2019, další se objevilo až po čtyřech letech, koncem roku 2023. Letos máme od chovatelů hlášena tři napadení, v případě Olešenky na Havlíčkobrodsku nyní analýza DNA potvrdila, že se skutečně jednalo o vlka. Víme, že to byl samec a že zatím tento jedinec nebyl na našem území geneticky zaznamenán. S chovateli jsme průběžně v kontaktu, informujeme je o tom, jak stáda zabezpečit a kde je možné získat finance. Zkušenosti z jiných míst v ČR i okolních evropských státech ukazují, že kombinací vhodných opatření je možno škody téměř eliminovat,“ vysvětlil Václav Hlaváč s tím, že majitelé napadených ovcí mají v případě vlčího útoku nárok na náhradu škod.

Pastviny pod Olešenkou vypadají idylicky, ale na ovce tady číhá smrt. Rodina Petra Svobody se rozhodla ohradu zabezpečit. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Ačkoli může být efektivní ochrana před vlkem nákladná, díky operačnímu programu Životní prostředí 2021–2027 lze získat dotaci na elektrické ohradníky až do výše 200 tisíc eur, což je asi pět milionů korun. Hlavní výhodou je, že pro vlka představuje fyzickou i psychickou překážku.

Návrat vlků do přírody není zrovna důvod k radosti, myslí si Václav Augustin z Oudoleně na Havlíčkobrodsku. Myslivec a uznávaný odborník, který na téma myslivost napsal několik knih.

„Je to jen můj názor. Situace, kdy se naší krajinou proháněly vlčí smečky, se změnila. Naše země je dneska malá a hustě osídlená. Teritorium pro zvěř jako je vlk, se výrazně zmenšilo. Lesy prořídly. Takže ke kontaktu člověka a vlka bude docházet stále častěji. A v tom může být problém když si vlk a člověk neporozumí,“ řekl naposledy Deníku.