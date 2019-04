S nápadem vrátit do kostela zvon přišla Lenka Lhotková ze spolku Přátelé Zahrádky. „Šla jsem s dcerou na vánoční koncert a byla tady krásná atmosféra, ale zvon zněl jen z reproduktorů. Řekla jsem si, že to je potřeba změnit, a začali jsme shánět peníze na skutečný zvon,“ zavzpomínala Lhotková.

Na zvon mohou zájemci přispívat buď na transparentní účet 5399739001/5500 nebo koupí zvonečku, který se prodává na informačních centrech v Ledči a Humpolci nebo právě na akcích pořádaných spolkem. Zvoneček stojí 200 korun a na pořízení zvonu do Zahrádky jde 165 korun. „Za první 3 měsíce letošního roku se na zvon podařilo vybrat již přes 50 tisíc korun. Jeho cena však bude několikanásobně vyšší,“ informoval další z členů spolku Přátelé Zahrádky Jan Čihák.

Celkem potřebují Přátelé Zahrádky vybrat zhruba tři sta tišíc korun. „Kdyby se nám podařila elektroinstalace, tak by zvon zvonil v poledne a klekání a bylo by tady opět živo. Teď se jen řeší velikost zvonu, aby byl krásně slyšet. Od toho se pak ale odvíjí cena. Sem by byl potřeba minimálně stokilový zvon, proto potřebujeme tuto částku,“ vysvětlila Lhotková.

Zvon pro zahrádecký kostel vytvoří Petr Rudolf Manoušek. „Je to vnuk pana Rudolfa Manouška, u kterého, jak jsme zjistili z farní kroniky, v roce 1947 objednával zvon Josef Toufar. Bohužel ale nikdy nedošlo k vrácení zvonu, protože panu Manouškovi bylo zvonařství znárodněno a pana faráře umučili. Teď se alespoň ten kruh uzavře,“ prozradila Lhotková.

V ideálním případě by zvon mohl poprvé odbít už na podzim. „V sobotu si tu pan Manoušek všechno odměřil a pokud se nám podaří vybrat penízky, tak bychom mohli mít do dušiček vlastní zvon,“ dodala s úsměvem Lhotková.