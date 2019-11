Na středu 13. listopadu plánují otevření haly pro pozvané. Slavnostní otevření pro veřejnost se pak bude konat v sobotu 16. listopadu. „V tento den se tam bude hrát celodenní turnaj ve florbale a lidé si ji budou moci prohlédnout. V pět hodin pak bude slavnostní otevření, na které naváže další zápas,“ přiblížil starosta města Jan Tourek.

Pro florbalisty to bude dokonce světelská premiéra. „Dosud hráli v Ledči nad Sázavou, protože tady žádná možnost nebyla. Toto pro ně bude vůbec první utkání doma,“ doplnila mluvčí Světlé nad Sázavou Blanka Sedláková. Fandit jim bude moci až 150 sedících diváků.

Hala má 47 metrů na délku a 27 metrů na šířku. „Minimální plochy jsou 40 na 20 metrů, takže nám tady na každé straně zůstává ještě tři a půl metru prostoru. Výška haly je 9 a půl metru, to znamená, že se tady dá hrát extraliga ve volejbale. Je to tedy plnohodnotné sportovní zařízení,“ zdůraznil Tourek.

Velkou předností světelské haly je i jedna z nejlepších podlah na trhu. „Je to vícevrstvá podlaha, na které se běhají i olympiády. Rošt je třikrát překládaný a je to opravdu nadstandardní záležitost. My bychom měli splňovat standardy Evropské unie, ale tento systém splňuje německé standardy podlah, které jsou ještě vyšší,“ vyzdvihl Tourek.

Podlaha tak odpovídá standardům většiny míčových her. Problém je jen s házenou. „Házenkáři totiž mají míč, který je pomazaný včelím voskem, aby držel na ruce. Říkali jsme si, že bychom je tam proto raději nepouštěli, aby se od něj podlaha nezalepila,“ přiznal místostarosta Světlé Josef Hnik.

Většina volných termínů v hale je už rozebraná. „Až na pár drobností už je naplněno. Ve většině případů jsou to místní sportovci. Přes týden tam budou dopoledne chodit školy a odpoledne světelské sportovní oddíly. Víkendy pak budou patřit zápasům a sportovcům odjinud,“ popsal Hnik.

Základní kámen budoucí sportovní haly položili loni v září. Poté na staveniště vyjeli dělníci a samotná stavba šla dokonce rychleji, než se předpokládalo. „Tento projekt nám dělá od začátku až doteď radost a doufáme, že bude i nadále. Původně jsme předpokládali, že budeme otevírat až v lednu příštího roku, ale firma PKS se opravdu předvedla a jsou hrozně šikovní,“ pochválil Tourek.

Samotná myšlenka projektu pochází už roku 2006. „Původně jsme v hale plánovali i saunový svět, ale to by nás vyšlo na 140 milionů korun, a to jsme řekli, že není možné. Od této myšlenky jsme proto ustoupili, ale na halu jako takovou se nesáhlo. Je to taková naše vymazlená záležitost,“ pověděl Tourek.

Stavba vyšla zhruba na 92 milionů korun. „Kraj Vysočina nám dal 9,2 milionu korun, to znamená desetinu z pořizovací ceny haly. Důvodem bylo, že tady má jednu svoji střední školu. Za symbolický poplatek tisíc korun na rok proto budou halu v pondělí využívat právě její studenti,“ dodal Tourek.