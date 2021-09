Tělocvična má novou elektroinstalaci, včetně LED osvětlení, dále nové stěny a stropy. Rekonstrukcí prošly i podlahy. Dělníci propojili dešťové svody na budově s kanalizací. „Šlo o to, aby již nedocházelo k situaci, kdy se objevila plíseň na zdi. Plísně mohou způsobit zdravotní problémy,“ zdůraznil starosta. Tělocvična je využívána zejména žáky školy v hodinách tělesné výchovy. Sportuje v ní družina, slouží sportovním kroužkům a oddílům. Práce provedla místní firma. Přestavba tělocvičny stála víc než čtyři miliony. Na realizaci stavbu dostalo město státní dotaci přes osmapadesát procent.

Sociální zařízení tělocvičny má nové obklady a dlažby. Ekonomka Jana Brabcová má ve škole Komenského na starosti pronájem tělocvičny, protože ta slouží ke sportu jak žákům v hodinách tělocviku, tak i místním sportovním kroužkům. „Máme z proměny tělocvičny velikou radost. Čekali jsme na to dost dlouho. Stará tělocvična byla pořád vlhká. Takže nové prostory sportovci jistě ocení,“ poznamenala. Nová tělocvična potěšila i školní družinu. „Děti tam chodí cvičit, když máme sportovní kroužek. Samozřejmě máme radost z nových prostor, “ dodala vychovatelka Jana Pipková.

Ve staré tělocvičně bylo vlhko a na zdech se občas objevovala plíseň. „Proto v rámci stavebních prací byla provedena zejména sanační opatření. Například podřezání zdiva, dodatečná izolace zdiva, vnitřní a vnější izolace stěn a podlah proti vodě. Tělocvična má také moderní systémy odvětrání, které budou účinně bránit pronikání zemní vlhkosti do budovy a zároveň zajistí postupné dlouhodobé vysušení navlhlých konstrukcí,“ popsal proces přestavby starosta města Zdeněk Tůma.

