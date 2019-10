Zvon vznikl jako připomínka výročí první písemné zmínky o Zahrádce, které na letošní rok připadá, a Pateru Josefu Toufarovi, jehož prvním působištěm bylo právě toto městečko.

„Bude přivezen z Ledče nad Sázavou na bryčce tažené koňmi a doprovázené druhou bryčkou s kostýmovanými postavami. Ty budou připomínat pořizování nových zvonů ve druhé polovině 19. století poté, co většinu Zahrádky i veškeré vybavení kostela včetně zvonů zničil velký požár,“ přiblížil Jan Čihák ze spolku Přátelé Zahrádky.

Zvon nejprve vystaví na náměstí v Ledči, na Pláckách, v Kožlí a v Kamenné Lhotě. Až poté se dostane na své místo. „Od 13.00 hodin proběhne přednáška zvonaře pana Manouška o výrobě zvonů. Ve 14.00 hodin zvon posvětí královéhradecký biskup Mons. Vokál. Ve 14,30 by měl být zvon vyzvednut do věže. Následovat bude mše svatá. Na závěr mše by měl zvon poprvé zazvonit,“ doplnil Čihák.