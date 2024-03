Konečně bazén pro Chotěboř. Radnice pořídí vířivky a vzkazuje: Budete tam chodit

První větší uzavírka bude v samotné Chotěboři, a to na silnici druhé třídy 346, týkat se bude ulice Fominova od křižovatky u knihovny až po ulici Na Hlavaticích. „Stavební práce začnou od druhého dubna. Spolu s tím se uskuteční výstavba chodníků a rekonstrukce inženýrských sítí,“ doplnil Málek.

Ulice Fominova je jedna z nejdelších a nejdůležitějších v centru, kudy projíždí i hasičská technika. Obyvatelé už s rekonstrukcí počítají a jsou s ní smíření. Shodují se, že ulice opravu potřebuje. „Ve Fomince nejsou pořádné chodníky, silnice samá díra, takže to může být snad jenom lepší,“ řekl Deníku například Josef Hovorka.

Důležité uzavírky v Chotěboři a okolí Silnice druhé třídy 346, ulice Fominova v Chotěboři od křižovatky u knihovny až po ulici Na Hlavaticích od 2. dubna.

Ulice F. X. Šaldy, stavba nového parkoviště, a to v termínu dokonce už od 28. února do 31. května

Rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Malči, od dubna do zimy

Průtah Rozsochatcem od května do října

Oprava silnice Bílek - Sobíňov od června, délka prací asi tři měsíce

Oprava železničního přejezdu v Chotěboři na Bílek od 2. července

Další uzavírka v Chotěboři se týká ulice F. X. Šaldy, kde dojde k výstavbě nového parkoviště, a to v termínu dokonce už od 28. února do 31. května. Rekonstrukci kanalizace a vodovodu plánují podle Málka už od od dubna v také v Malči, takže průjezd přes obec po silnici třetí třídy 34428 nebude až do zimy možný. To potvrdil Deníku i starosta Malče Karel Musílek. „Je to akce za 89 milionů korun. Financuje ji obec s dotací. První etapa začne už čtvrtého dubna,“ upřesnil.

Řidičům nezbude než se obrnit trpělivostí. „Tak už to zas začne. Co se dá dělat. Cestování bude za trest, tam kde se toho sejde víc najednou, ale po děravých silnicích se mi také jezdit nechce,“ povzdechl si Michal Štěpánek z Havlíčkova Brodu.

Uzavírka v Rozsochatci

Další omezení čekají na řidiče v podobě uzavření obce Rozsochatec. „V obci je plánovaná rekonstrukce povrchu vozovky přes celou obec včetně odbočky na Kojetín. Přibližný termín začátku prací vychází na květen až červen a uzavírka potrvá do konce října, tedy do konce stavební sezony,“ doplnil Málek.

Podle starosty Rozsochatce Dušana Svobody se ale nejedná o investici obce. „Opravu provádí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Podle mých informací má stavba čtyři části. První byla plánovaná na duben, ale teď se termín zřejmě posouvá,“ řekla starosta Deníku. Opravovaný úsek měří asi 2,1 kilometru. „Oprava silnice v Rozsochatci je financována z rozpočtu Kraje Vysočina,“ doplnil ředitel silničářů Radovan Necid.

Další uzavírky a omezení kolem Chotěboře následují v červenci. „A to konkrétně od druhého července, kdy na řidiče čeká asi oprava železničního přejezdu v Chotěboři ve směru Bílek. Potrvá asi čtyřiadvacet dnů,“ uvedl Málek.

Ale už v červnu dělníci opraví silnici druhé třídy 345 na trase Bílek a Sobíňov, plánovaná je na dva až tři měsíce.

Oprava povrchu silnice za úplné uzavírky provozu je v tomto roce Podle Málka plánovaná na silnici druhé třídy 34526 z Chotěboře ve směru na Bezlejov. Objízdnou trasu budou také řidiči využívat při opravě propustků na silnicích třetí třídy 34428 v Chuchli, třetí třídy 34512 v Petrovicích u Uhelné Příbrami a třetí třídy 34527 v Bezděkově. „Stavební akce bezprostředně zasáhnou do života nejen řidičů, ale i cestujících užívajících veřejnou dopravu v Chotěboři a nejbližším okolí,“ upozornil Málek s tím, že některé akce budou možná odsunuty anebo že jich naopak několik přibude.