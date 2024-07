Ještě měsíc. Tak dlouho bude trvat druhá etapa rekonstrukce Dobrovského ulice v Havlíčkově Brodě. Aktuálně je ulice už do poloviny hotová, vrátily se tam i žulové kostky. Práce, které zajišťuje firma Chládek a Tintěra, pokračují v horní části ulice. Rozkopaná je celá sousední ulice Barbory Kobzinové. Podívejte se, jak to v místě aktuálně vypadá.

Bez problémů se už dostanou zákazníci do prostor pivovarské restaurace, přístupný je také vjezd do pivovaru. „Průjezdná je křižovatka ulic Horní, Husova a Dobrovského. Druhá etapa oprav skončí 31. srpna. Na ni naváže třetí etapa. Bude pokračovat uzavírka ulice Dobrovského, B. Kobzinové a části ulice P.F. Ledvinky. Dále dojde opět k uzavírce křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského. Ulice Boženy Němcové a Na Valech budou obousměrné,“ informoval odbor dopravy.

Musíme si zvyknout a doufat, že to brzy skončí, protože je to hrůza. To prohlásil Milan Vašíček, klopýtající přes rozkopanou ulici Barbory Kobzinové směrem k antikvariátu Igora Domkáře ve Štáflově chalupě. „Ty žulové kostky, co tam dávají zpátky, je nesmysl, v zimě a za deště to klouže,“ dodal. Antikvariát je přístupný jen přes stavbu. „Já vůbec nevěděla, jestli tam smím, ale dělníci říkali, že můžu,“ konstatovala další zákaznice Jana Velíšková.

Podle místostarosty Libora Honzárka plánovala radnice opravy Dobrovského ulice už delší dobu. „Poslední drobné úpravy se tady uskutečnily před pětadvaceti lety. Kvůli opravě ulice Dobrovského jsme se rozhodli, že odložíme i rekonstrukci druhé části ulice Havlíčkova směrem k nemocnici,“ říká místostarosta Libor Honzárek.

Tak pokračují stavební práce v ulici Dobrovského a Kobzinové v Havlíčkově Brodě | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Ulice Barbory Kobzinové potřebuje zásah také, protože v době, kdy se loni opravovala Chotěbořská ulice, sloužila Barbory Kobzinové jako objízdná trasa. Práce začaly letos v únoru. Přijdou asi na pětatřicet milionů korun. Odborný zásah potřebuje silnice i chodníky.