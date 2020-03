V pondělí začne v Havlíčkově Brodě devítiměsíční rekonstrukce ulic Dolní a Žižkova. Na jejím konci bude falešný kruhový objezd a především zlepšení plynulosti dopravy v centru města.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Rozsáhlé práce v této lokalitě budou rozděleny do tří etap a vyžádají si i určitá dopravní omezení. První uzavírka začne dnes a potrvá do května. Povede od mostu přes řeku Sázavu a skončí před křižovatkou s ulicí Na Ostrově. „Základní objízdná trasa povede po celou dobu prací, tedy až do 30. listopadu, po severovýchodním obchvatu města a dále po ulici Masarykova,“ připomněla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.