Zákaz vjezdu. Místo silnice na dvou místech jen hluboké a široké příkopy. V Simtanech u Pohledu na Havlíčkobrodsku začala oprava problémového svahu. Sesouval se kvůli geologickým změnám a ničil vozovku. Od loňského roku zde dopravu řídil semafor a silnice první třídy číslo 19 byla průjezdná jen kyvadlově.

Stavební práce na silnici z Pohledu do Simtan, kde se hroutil svah. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Svah se začal sesouvat hned za Pohledem směrem na Přibyslav na silnici, kde projedou denně až dvě tisícovky aut.

U semaforu se ve špičce tvořily kolony. Pro některé řidiče to bylo dlouho záhadou, když se kolem nic nedělo. Pavel Tesař cestuje mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví každý den. „Nevím, proč to tady je, když se nic nekope a stojím v koloně,“ postěžoval si.

Svah u Pohledu se sesouvá a ničí silnici. Ta se oprav dočká do dvou let

Nerovnosti na silnici projíždějící řidiči z okénka auta možná neviděli, ale fakt je, že vozovka v pořádku nebyla a nešlo o planý poplach. V některých místech viděl prohlubně a praskliny zblízka i laik pouhým okem. V zatáčce za Pohledem směrem ke svahu byl asfalt silně popraskaný a promáčknutý. „Kvůli náhlým geologickým změnám se svah začal sesouvat, což má negativní dopad na vozovku. Geologický průzkum prokázal poruchy v podloží. Stav byl označen jako havarijní,“ oznámil Jiří Veselý regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina.

Semafor řídil dopravu podle ŘSD z bezpečnostních důvodů, než se dělníci pustí do oprav. O stavu silnice mezi Pohledem a Simtany věděl obecní úřad Pohled již loni v létě. „ ŘSD plánuje kompletní opravy. Máme k dispozici už rozhodnutí o umístění stavby,“ upřesnil starosta Milan Klement.

Objízdná trasa

Silnice z Pohledu na Přibyslav je uzavřená pro veškerý provoz od konce dubna. Motoristé teď musí jezdit oklikou. Oficiální objížďka pro vozidla do tří a půl tuny vede po silnici 34 do Krátké Vsi a odtud na Stříbrné Hory. Nákladní auta nad tři a půl tuny čeká cesta až do Ždírce nad Doubravou. Pak po silnici 37 do Žďáru nad Sázavou. Jestli z Havlíčkova Brodu jedou do Přibyslavi, musí se po silnici 19 vrátit. Z okraje Havlíčkova Brodu do Přibyslavi řidiči nákladních aut místo patnácti kilometrů jedou skoro šedesát. Jinou možností je pro řidiče trasa z Havlíčkova Brodu přes Dlouhou Ves a Utín, ale ta je pro těžkou dopravu nevhodná.

Problémová silnice v úseku Pohled - Simtany Délka úseku: 481 metrů

Stav: Vozovka neodpovídá svým stavem silnici první třídy. Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice v důsledku nefunkčního systému odvodnění a přetížení.

Řešení: Sanace problematických míst

Uzavírka u Pohledu potrvá necelých třicet dnů. Zhotovitelem opravy je společnost Silnice Čáslav. Práce přijdou na necelé tři miliony korun bez daně. Na opravený úsek okamžitě naváže další uzavírka a to kvůli stavbě křižovatky v centru Pohledu.

Špatný stav silnice potvrdila Deníku už na začátku uzavírky Kateřina Nováková z odboru územního plánování a stavebního úřadu Kraje Vysočina. „Jedná se o úsek v délce 481 metrů. Komunikace svými parametry a technickým stavem neodpovídá významu silnice první třídy. Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice v důsledku nefunkčního systému odvodnění a přetížení,“ popsala stav vozovky Nováková.