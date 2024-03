David Novák provozuje v Baštínově stanici technické kontroly. „Ve směru od Havlíčkova Brodu nás uzavírka silnice neomezí, protože se silnice zavře až za námi, ale řidiči, kteří k nám pojedou od Šlapanova, budou mít horší cestu,“ řekl Deníku David Novák.

Chotěboř vylepší venkovní sportovní areál. Za sto milionů korun

Oficiální značená objízdná obousměrná trasa totiž vede z Vysoké do Šlapanova přes Smilov a Pozovice až do Štoků a tam po silnici první třídy do Havlíčkova Brodu. „Projedeme se,“ stěžují si obyvatelé Šlapanova. Deníku to potvrdila starostka Veronika Vyšinská. „Řidičům ve Šlapanově se to nelíbí. Ptali se i na úřadě, jak objížďka vypadá a proč nemohou jezdit neoficiální objízdnou trasou přes Mírovku. Jenže ta silnice přes Mírovku je jen pro autobusy, vozidla IZS a místní obyvatele,“ upřesnila. Jak starostka dodala, chápe, že řidiči ze Šlapanova najedou kilometry navíc. K tomu silnice první třídy u Štoků je dopravně vytížená.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jenže silnice přes Mírovku není pro dopravní nápor z bezpečnostních důvodů vhodná. „Chápu, že se to řidičům ze Šlapanova nelíbí, navíc ta uzavírka je dlouhá, ale víme jak to v Baštínově vypadalo. Oprava silnice a hráze je potřeba,“ dodala starostka Vyšinská.

Podrobnější informace o objížďce najdou řidiči zde.

Mění se i trasa městské hromadné dopravy. Od prvního dubna až do konce srpna nebudou autobusy městské hromadné dopravy kvůli uzavírce v Baštínově zajíždět do Mírovky. To zjistí i dělníci ve Futabě. „Všechny spoje městské hromadné dopravy od Futaby i k Futabě budou odjíždět z protější zastávky od rozvodny VČE. Na časy dojezdů to nebude mít vliv,“ upozornil cestující Lubomír Hepner z Technických služeb města Havlíčkův Brod s tím, že k normálu se autobusy vrátí od prvního září.

Na rekonstrukci hráze rybníka a přilehlé komunikace za víc než 16 milionů korun spojily síly město Havlíčkův Brod a Kraj Vysočina.