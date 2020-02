První etapa začne v březnu a skončí v květnu. „Zachováme jednosměrný provoz podél řeky v ulici Na Ostrově,“ vzkázal řidičům za městský úřad Martin Stehno z odboru dopravy. Ulice bude průjezdná ale pouze ve směru od Sázavy na Žižkov. Dolní ulice z náměstí bude zavřená. Stejně jako ulice Na Valech. Obousměrně se bude jezdit ulicí Boženy Němcové, proto tam městský úřad omezí parkování. Druhá část oprav začne koncem května a skončí po prázdninách. Žižkova ulice se v té době zavře až ke křižovatce Prokopa Holého. Omezení se dotkne i Hasičského záchranného sboru.

Hasiči budou parkovat u Ostrova

„Jestli to půjde, po dohodě se stavební firmou, budeme projíždět uzavírkou. Jinak budeme mít techniku na parkovišti u kulturního domu Ostrov,“ upřesnil velitel Martin Sedláček. Auta městské policie budou jezdit přes park. Silnici ale používají i chodci, proto tady bude podle Martina Stehna omezena rychlost na dvacet kilometrů va jezdit tudy smí jen městští strážníci a zásobování do školy V Sadech.

Obavy z uzavření centra města mají i místní podnikatelé. „Samozřejmě že se toho bojíme. Nikdo neví, jak ta uzavírka bude vypadat, jak si to město představuje. Jak se to dotkne třeba zásobování," povzdechl si provozní Lukáš Smetana z cukrárny a kavárny U Hrušků

Hromadná doprava podle zláštního řádu

Třetí část oprav potrvá od září do konce listopadu. To by se už měla opravená část Dolní ulice otevřít. Městská hromadná doprava bude od začátku oprav jezdit podle zvláštního řádu. Technické služby počítají s dočasným zrušením linek čísla 1 a 3. S ohledem na délku a náročnost oprav bude pro osobní auta otevřený most u Rica z Plovárenské na Bělohradskou, most dnes využívají pouze chodci.

Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) most bude průjezdný jednosměrně, otevřený bude 23 hodin denně. Ovšem auta tudy neprojedou ráno mezi sedmou a osmou hodinou, kdy tudy chodí děti do školy. Podle Honzárka si otevření mostu vyžádá částku přes 433 tisíc korun. „Protože musíme oddělit chodce od aut, dáme za mostem v délce 114 metrů položit panelový chodník a na mostě přibude plot,“ vysvětlil Honzárek.