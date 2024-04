Od dubna do konce srpna trvá uzavírka v Baštínově. Kvůli opravě hráze rybníka a silnice přes hráz. Na řidiče čekají dlouhé objížďky. Po silnici od Havlíčkova Brodu do Vysoké neprojedou. „Objízdná trasa vede po silnici první třídy a novém obchvatu,“ informoval řidiče Martin Stehno z havlíčkobrodského odboru dopravy. Cesta pro místní je z Vysoké do Šlapanova přes Smilov a Pozovice až do Štoků a tam po silnici první třídy do Havlíčkova Brodu. „Projedeme se,“ stěžují si hlavně obyvatelé Šlapanova. Deníku to potvrdila i starostka Šlapanova Veronika Vyšinská.

Uzavírka silnice v Baštínově žene řidiče na objížďku. Šlapanovští si zajedou

Od poloviny dubna do poloviny října. Tak dlouho budou řidiči u Havlíčkova Brodu projíždět po mostě u Pohledských Dvořáků jedním pruhem. Most u Pohledských Dvořáků podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravu potřeboval. „Rekonstrukce mostu je rozdělena na poloviny, řidiče čeká částečné omezení," informoval Jiří Veselý mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Zdržení na silnici první třídy číslo 34 se některým řidičům nelíbí. „Nejhorší je to ráno a odpoledne po druhé hodině. Kolona má kilometr, když to jde, jedu třeba na Přibyslav přes Dlouhou Ves, ale do Pohledu nebo do České Bělé musím tudy,“ postěžoval si řidič kurýrní dodávky Milan Vomela.

Oprava mostu v Brodě nalákala zloděje. Ukradl více než sto metrů svodidel

Od středy 24. dubna přibyla další uzavírka u Pohledu na silnici I/19, kde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s opravu sesouvajícího se svahu u Simtan. Opravy potrvají měsíc. Oficiální objížďka z Brodu na Přibyslav vede přes Krátkou Ves. Nákladní auta pojedou po silnici 34 až do Ždírce nad Doubravou. Odtud pak po silnici 37 do Žďáru nad Sázavou. Na opravu svahu v Simtanech hned naváže úprava křižovatky přímo v Pohledu.