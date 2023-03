Objížďky a noha na brzdě. To čeká už brzy řidiče na silnicích Havlíčkobrodska. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ve spolupráci s krajem se chystá opravit kilometry silnic. K tomu na území Havlíčkobrodska čeká úplná rekonstrukce sedm mostů a čtyři mosty náročná oprava. Nejvíc si letos užijí stavební ruch pod Železnými horami.

S jarem přicházejí uzavírky. Opravu čeká most u Bezděkova. Foto: se souhlasem krajských silničářů

Řidiči zásilkové služby jako je Luboš Fidler se musejí s omezením na silnicích smířit denně. „Je to každý rok. Kope se na všech stranách. Uzavírky, všude objížďky. A k tomu musíte poslouchat, že jezdit se má efektivně a šetřit. Jak proboha,“ posteskl si kurýr.

Opravy nejsou zbytečné. Jak zdůraznil ředitel krajských silničářů Radovan Necid, vedení objížděk navržených projektanty staveb, silničáři pečlivě připraví s cílem minimalizovat problémy, které čekají na řidiče a veřejnou dopravu. „Rekonstrukce a menší opravy provádíme s cílem zlepšit komfort jízdy a bezpečnosti na silnicích, bohužel bez dopravních omezení to nejde,“ poznamenal Necid.

VIDEO: Zbourat a postavit. Most přes Sázavu zavře silnici na Šlapanov

Některé úseky silničáři letos opraví s dotací. „Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se uskuteční oprava silnice druhé třídy Chotěboř a Libice nad Doubravou v úseku od křižovatky až po odbočení do Libice nad Doubravou,“ informoval ředitel krajských silničářů Radovan Necid.

Jako samostatná investice se v tomto úseku uskuteční rekonstrukce v současné době jen provizorně podepřeného mostu přes řeku Doubravu. „Přes ten most jsem jel několikrát. Má namále. Jsou tam dřevěné podpěry. Bez nich by ten most už asi spadnul,“ poznamenal řidič Fiedler.

Další akcí s dotací, která byla původně plánována již loni, je oprava průtahu silnic ve spolupráci s obcí Malčín. „Dojde k opravě silnic v průtahu, rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbě nových chodníků,“ upřesnil Necid.

Jaké silnice na Havlíčkobrodsku čekají letos opravy:

Malčín průtah – 1,15 km

Chotěboř křiž. II/345 – Libice nad Doubravou – 3,17 km

Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka – 0,08 km

Lípa – Květinov – 1,45 km

Lučice – 0,8 km

Mstislavice – 1,09 km

Vrbka – Sychrov – 1,1 km

Knyk - křiž. III/3443 – 1,98 km

Kraborovice – Uhrov – 1,07 km

Hněvkovice – Zahájí – 1,32 km

Už loni krajští silničáři kompletně opravili most u Bezděkova. Letos na něj naváže rekonstrukce mostu ve Sloupně. „Další mosty Chuchel a Klokočov jsme chtěli opravit už loni, ale na opravu nebyly peníze,“ upřesnil ředitel Necid. Náročná oprava čeká také most v Okrouhlici. „Mosty k rekonstrukci vybíráme tak, aby do budoucna snesly zvýšenou zátěž a nehrozilo omezení provozu nákladních aut, vozidel zimní údržby a autobusů,“ vysvětlil Necid.

Již od dubna se musí řidiči smířit s omezením dopravy v úseku Chotěboř a Dolní Sokolovec. „Jedná se o reklamaci stavby z roku 2020,“ upřesnil ředitel Necid. Podle místostarostky Sokolovce Zdenky Zárubové šlo o nekvalitní povrch silnice. „Pokud vím, potvrdila to odborná kontrola. Začnou snad v dubnu. Takže dva týdny u nás budou řidiči jezdit po silnici řízené semafory a dva týdny bude silnice zavřená úplně,“ konstatovala místostarostka. Jak vzápětí dodala, není to jediná oprava u Sokolovce. „Silnici chtějí opravovat snad na tři etapy,“ poznamenala místostarostka.

Rekonstrukce a opravy mostů a propustků:

Klokočov - most – rekonstrukce

Libice - most – rekonstrukce

Okrouhlice - most – rekonstrukce

Sloupno - most – rekonstrukce

Chuchel – most - rekonstrukce

Jeřišno - propustek – rekonstrukce

Barovice - propustek – rekonstrukce

Přibyslav - most – rekonstrukce

Oprav a uzavírek bude na silnicích pod Železnými horami letos až dost. „Všechny akce v oblasti Železných hor na pomezí Kraje Vysočina a Pardubického kraje se snažíme maximálně koordinovat i s dalšími investory. Zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby byla zachována dopravní obslužnost všech obcí. I tak bude mít letos stavební činnost v této oblasti velký dopad na všechny uživatele silnic,“ konstatoval Necid.

Opravy povrchů čekají silnice třetích tříd například mezi obcemi Lípa a Květinov. Silnici z Lučice na Mstislavice, silnici Vrbka – Sychrov. Silničáři uskuteční odloženou opravu silnice na hrázi Petrkovského rybníka. „Tady je potřeba rozšířit silnici i hráz,“ upřesnil Necid. Další opravy čekají mosty v Petrkově, Skorkově a Sychrově. „ Dostane se i na opravu silnic, které budou po opravě předány obcím a stanou se z nich místní komunikace. Jedná se o silnici Kraborovice – Uhrov a silnici z Hněvkovic do Zahájí,“ upřesnil Necid s tím, že Kraj Vysočina bude rovněž jako investiční akci provádět rekonstrukci mostů mezi Přibyslaví a Dvorkem u Přibyslavi. Tady začne uzavírka na jaře a potrvá nejméně do podzimu.

Chotěbořská ulice v Brodě je zavřená. Řidiči musí počítat s několika změnami

U některých oprav silnice se krajští silničáři potkají co do uzavírek a objížděk s dalším investorem. "Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou a bude pokračovat i oprava silnice Ždírec nad Doubravou a Údavy,“ uvedl ředitel krajských silničářů konkrétní příklad. Rovněž je plánována oprava povrchu na obchvatu Havlíčkova Brodu mezi okružní křižovatkou u nákupního centra Albert a ulicí Pražskou. Uskuteční se po polovinách při zachování provozu. Opravy čekají most Pohledští Dvořáci na silnici první třídy a most mezi obcemi Kámen a Skuhrov.