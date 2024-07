Pouze dvě částečné uzavírky potkají řidiči v obcích Leština u Světlé a Nová Ves u Světlé. „V Leštině je částečná uzavírka na silnici druhé třídy číslo 130, a to od 1. dubna do konce října. Důvodem je výstavba kanalizace. V Nové Vsi u Světlé na silnici druhé třídy číslo 150 je částečná uzavírka také od 1. dubna do konce října. Opět se jedná o kanalizaci,“ informovala řidiče Blanka Sedláková, mluvčí městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

S úplnou uzavírkou se musejí smířit řidiči v obci Ostrov ve směru na Pavlov. Úplná uzavírka začala koncem května, celá silnice bude průjezdná koncem září. Silnice dostane nejen nový povrch, ale přibudou nové chodníky a inženýrské sítě. Tady musejí počítat s omezením nejen řidiči, ale i cestující autobusem. „Z důvodů uzavírky platí výlukový řád. Upravili jsme odjezdové časy. Na zastávkách Ostrov, Horní a Pavlov, U kříže po dobu uzavírky autobus nestaví,“ upozornila přepravní společnost Arriva.

S objížďkami a úplnou uzavírkou musejí počítat řidiči u obce Dobrovítova Lhota, kde Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina opravuje propustek. „V roce 2024 naplánovala Krajská správa a údržba silnic v okrese Havlíčkův Brod souvisle opravit celkem asi 30 kilometrů povrchů silnic druhých a třetích tříd,“ připomenul ředitel Radovan Necid. Opravy se dočkala letos i silnice druhé třídy v zahrádce u Ledče nad Sázavou.

Léto je doba uzavírek. S tím se řidiči musejí podle Milana Kohouta z Havlíčkova Brodu smířit. "Co mi ale vadí, že ne všude je to řádně značeno. Ani já, co jsem v tomhle okrese doma, nevím někdy kudy jet. Cizím to nezávidím," prohlásil.

Úplně uzavřené je centrum obce Malčín. „V rámci dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, která byla původně zamýšlena k realizaci již v roce 2023, je financovaná oprava průtahů silnic v obci Malčín, kde ve společné akci Krajské správy a údržby silnic av obci dojde k opravě silnic v průtahu, rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbě nových chodníků,“ upřesnil Necid. Stavba průtahu vyjde na víc než čtyřiatřicet milionů korun.

Ve Světlé nad Sázavou je úplně uzavřená Čapkova ulice. Od konce června do konce října. Ulici Čapkova čeká náročná rekonstrukce. „Jedná se o rekonstrukci komunikace, chodníků a výstavbu nových parkovacích stání. Stávající plochy komunikace a chodníků jsou ve špatném stavu,“ informovala mluvčí radnice Blanka Sedláková. Podél komunikace vzniknou tři parkovací plochy.

Ulice potřebuje opravy jako sůl. V době, kdy se ve městě něco opravuje nebo staví, slouží ulice Čapkova jako objízdná trasa a je to na ní znát. Obyvatelé radnici na to už delší dobu upozorňují.