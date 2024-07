Kvůli objížďce musí řidiči a cestující počítat se zpožděním a někdy i stresem. „V době od druhého do čtyřiadvacátého července je z důvodů opravy uzavřený vícekolejný železniční přejezd v ulici Sokolohradská v Chotěboři,“ sdělila Správa železnic.

Místo vlaků pojedou autobusy, ale cestující musí zřejmě dávat dobrý pozor, který autobus jede. Jak informoval řidiče a cestující v Chotěboři radní Stanislav Pavlíček, kmenový autobus náhradní autobusové dopravy pojede z Chotěboře přímo do Ždírce nad Doubravou a opačně, bez obsluhy zastávek Bílek a Sobíňov.

Bílek, místo u vlakové zastávky, bude obsluhován naopak speciální kyvadlovou autobusovou linkou z Chotěboře, Sobíňov - autobusová zastávka v obci - speciální kyvadlovou linkou ze Ždírce nad Doubravou. „Cestující z Bílku, kteří budou v Chotěboři přestupovat na vlak do Havlíčkova Brodu a na autobus náhradní autobusové dopravy do Ždírce nad Doubravou, v tomto případě nedoplácejí rozdíl jízdného,“ upozornil radní.

Jízdné nedoplatí ani cestující ze Sobíňova, kteří budou ve Ždírci nad Doubravou přestupovat na vlak ve směru Hlinsko v Čechách a na autobus náhradní autobusové dopravy do Chotěboře.

Vlaky z Havlíčkova Brodu do Chotěboře pojedou v celé trase o pět minut dříve než obvykle, poslední večerní vlak o tři minuty dříve, vlaky z Chotěboře do Havlíčkova Brodu naopak o šest minut později. Přípoje v Havlíčkově Brodě zůstanou zachovány.

Autobusy náhradní autobusové dopravy z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou budou z Chotěboře vyjíždět o čtyři minuty dříve, než jezdí vlaky - poslední spoj o minutu dříve - a zpět do Chotěboře budou dojíždět o pět minut později, než je pravidelný příjezd vlaků.

Přes uzavřený přejezd vede silnice z Chotěboře na Bílek. To pro řidiče znamená objížďky. Standardní objízdná trasa kvůli uzavřené silnici povede přes Českou Bělou a Ždírec nad Doubravou. Tranzitní doprava bude odkláněna již v Golčově Jeníkově, a to do směru Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou.

Objížďka přes Mareieves a Příjemky

„Místní doprava, včetně linkové autobusové a náhradní autobusové dopravy bude moci použít objížďku přes Marieves a Příjemky, avšak z důvodu úzkého profilu komunikace Chotěboř – Marieves bude v tomto úseku provoz řízen mobilními semafory a je třeba počítat s čekáním až patnáct minut,“ upřesnil radní.

Pozor musejí podle radního Pavlíčka dávat i chodci. Trasa pro pěší povede z ulice Sokolohradské přes autobusový terminál do prostoru nádraží, odtud po zřízené lávce přes kolejiště, následně podél nákladové koleje a uhelných skladů za přejezd.