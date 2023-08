Se závěrem prázdnin rozhodně nekončí některé uzavírky a objížďky na silnicích Havlíčkobrodska. Dlouhodobé rekonstrukce některých silničních tahů ale i železničních tratí poněkud zkomplikují žákům první cesty do školy.

Nejdelší a nejnáročnější jsou uzavírky u Ždírce nad Doubravou. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Dvě velké opravy silnic trvají na Ždírecku. Uzavírka silnice první třídy číslo 37 ve směru na Ždírec nad Doubravou a Údavy potrvá do konce října. U Jitkova až do listopadu.

Podle starosty Bohumíra Nikla ze Ždírce poznamenají opravy i autobusovou dopravu. „Jedna autobusová linka do Studence povede z Chotěboře přes Bezděkov a Sloupno na Slavíkov. Obce Horní a Nový Studenec a Podmoklany budou obsluhovány mikrobusem,“ informoval Nikl. Doprava do Ždírce nad Doubravou povede výhradně přes Chotěboř. „Od září bude zajištěna náhradní doprava dětí ze Studence k firmě Czech Lana a dál budou děti pokračovat pěšky ke škole za doprovodu pracovníka stavby,“ upřesnil starosta Nikl.

Cesta mezi Jitkovem a Střížovem bude volná, finišuje oprava silnice I/34

Až do října je zavřená silnice druhé třídy mezi Libicí nad Doubravou a Chotěboří, to pocítí hlavně školáci co denně jezdí do Chotěboře.

Ani cesta vlakem nebude bez problémů. S tím musejí počítat studenti cestující vlakem z Chotěboře do Hlinska. Až do třetího října cestu komplikuje výluka. „V úseku Hlinsko v Čechách – Žďárec u Skutče jsou všechny vlaky nahrazeny autobusy,“ upozornil v dopravním zpravodajství města Chotěboř Stanislav Pavlíček.