/MAPY/ Dvě náročné uzavírky, kilometry objížděk. Na silnicích v okolí Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku čekají řidiče komplikace. Od soboty prvního července se zavírá silnice první třídy ve směru na Údavy. Následně hned desátého července vyjedou stavební stroje na silnici první třídy do Jitkova.

Rekonstrukce silnice u Údav zažívá druhou etapu. Ta první se uskutečnila loni. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Uzavírka silnice první třídy 37 ve směru Ždírec a Údavy potrvá do konce října. U Jitkova až do listopadu.

Během července a srpna budou opravy u Ždírce postupovat od vjezdu do firmy Czech Lana Ždírec nad Doubravou k odbočce do Horního Studence. Všechny úseky jsou v této době zcela uzavřeny.

Podle starosty Bohumíra Nikla ze Ždírce poznamenají opravy i autobusovou dopravu. „Jedna autobusová linka do Studence povede z Chotěboře přes Bezděkov a Sloupno na Slavíkov. Obce Horní a Nový Studenec a Podmoklany budou obsluhovány mikrobusem,“ informoval Nikl.

Objízdní trasy pro rekonstrukci silnice I/37 Údavy

Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Horního a Nového Studence budou vedeny přes Chotěboř – Bezděkov – Sloupno – Podmoklany.

Objízdné trasy ze Ždírce nad Doubravou do Údav nebo Stružince budou vedeny přes Chlum - Hlinsko – Všeradov - Údavy.

Objízdná trasa do Trhové Kamenice je vedena přes Chlum – Hlinsko – Rváčov.

Zdroj: ŘSD

Doprava do Ždírce nad Doubravou povede výhradně přes Chotěboř. „Od září bude zajištěna náhradní doprava dětí ze Studence k firmě Czech Lana a dál budou děti pokračovat pěšky ke škole za doprovodu pracovníka stavby,“ upřesnil starosta Nikl.

Uzavírka u Jitkova

Od 10. července 2023 vyjedou stavební stroje na silnici první třídy 34 u Jitkova. Kritický úsek určený k opravě měří asi sedm a půl kilometru. Vede od okružní křižovatky ve Ždírci nad Doubravou do Jitkova k mostu přes Jitkovský potok. Opravy jsou v režii ŘSD rozdělené do čtyř etap aby byla zachována dopravní obslužnost Nového Ranska.

Objízdní trasy pro rekonstrukci silnice I/34 Jitkov

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t bude vedena po silnici II/345, II/344, II/345 a I/38 přes zastavěné území obce Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena po silnici III/03424, III/3509, II/351 a II/345 přes zastavěné území obce Česká Bělá, Chotěboř, Sobíňov a Ždírec nad Doubravou.

Zdroj: ŘSD

První etapa začne u křižovatky ve Ždírci po odbočku na Slavětín. Potrvá osm týdnů. „Na okružní křižovatce ve Ždírci nad Doubravou bude zároveň s první etapou rekonstrukce u Jitkova probíhat rekonstrukce povrchů,“ upřesnila za ŘSD ředitelka Marie Tesařová. Nového Ranska se opravy dotknou až ve druhé a třetí etapě. Tehdy v rámci stavby dojde k úplným uzavírkám silnice první třídy 34 v úseku Jitkov – Ždírec nad Doubravou. I tady opravy poznamenají cesty linkových autobusů. „Všechny autobusy budou z Nového Ranska odkloněny na objízdnou trasu a nebudou jezdit přes zastávku Nové Ransko. Důvodem je i velmi nízké využívání zastávky Nové Ransko v běžném provozu, kdy tudy projedou tři osoby za den,“ upozornil starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Ukončení všech prací u Jitkova je plánováno do 3. listopadu 2023.