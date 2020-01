O tom s jakými problémy se musejí řešit rodiče takto postižených dětí potýkat a jak jim Autis může pomoci, promluvila zakladatelka spolku Petra Neubauerová.

"Spolek Autis byl založený v dubnu 2019 rodiči, kteří se pravidelně scházejí a společně řeší problémy svých dětí ve školách. Byly to především maminky, které mají děti s autismem. Žijí v Havlíčkově Brodě a okolí a není jim lhostejná budoucnost jejich dětí," vysvětlila Petra Neubauerová proč spolek vznikl.

Boj za práva dítěte

Jak dodala, má v rodině s touto nemocí přímou zkušenost. "Šlo o dědičnou záležitost. Já jsem přesvědčená, že autismus není moderní nemoc, ale byla tady vždycky. Jen ji lékaři neuměli definovat. Autismus má mnoho podob,takže postižení byli označeni za podivíny nebo měli nálepku duševně nemocných," vysvětlila paní Petra.

Jak dodala, pečovat o dítě s takovou poruchou asi není jednoduché. "Rodiče kteří mají dítě s tímto postižením a od malička ho vychovávají, jsou dost často vyčerpaní nezdary v hledání odborníků od kterých očekávají pomoc a radu jak ve výchově postupovat, aby jejich dítě bylo v budoucnosti schopné zařadit se mezi ostatní. Často se setkávají s neprofesionálním přístupem ze strany učitelů i některých odborníků, jsou vyčerpaní bojem za práva svého dítěte, ubývají jim síly, takže časem nedokážou v rodině fungovat a dochází k neshodám. Zbytek rodiny, který někdy není dostatečně obeznámený s tím, co je to autismus, někdy postižené dítě a bojujícího rodiče nepodporuje," povzdechla si Petra Neubauerová.



Jak zdůraznila, velký problém je pro rodiče postižených dětí najít v místě bydliště dětského psychiatra.Proto rodiče někdy přicházejí k odborníkům pozdě. Někdy se psychicky zhroutí a potřebují pomoc psychiatra. "Proto spolek Autis-HB z.s. nabízí rodičům podporu a má být důležitým článkem článkem mezi rodičem a odborníky, místem, kde se rodiče postižených dětí mohou setkávat, vyměňovat si zkušenosti a vidět že na svůj úděl nejsou sami. Mohou se poradit s asistentem a psychologem," popsala Petra Neubauerová základní činnost spolku.



Autis chce řešit i komplikace v rodině. Pomůže rodičům najít pro dítě vhodnou školu i asistenta. V Autisu bude k dispozici klub pro děti až do 26 let, kde se budou děti učit samostatnosti. Pohlídá děti, když rodiče musí na úřad nebo k lékaři a nemají nikoho, kdo by se o dítě postaral.