Havlíčkova Borová - Nezvaní hosté by se do borovské základní školy dostat neměli.

Větší bezpečí. | Foto: Jitka Štefáčková

Při vstupu do budovy byly totiž instalovány nové vchodové dveře, které by měly přispět k většímu bezpečí žáků i zaměstnanců. Pokud chce někdo do školy vejít, musí použít čip, nebo se ohlásit.

Samotné dveře byly pořízeny v rámci dotačních programů, zbytek zabezpečení zafinancovala obec za zhruba čtyřicet tisíc korun. Druhý vchod do budovy pak je podle zaměstnanců školy otevřen pouze v určitý čas.

Otázka zabezpečení vstupu do vzdělávacích zařízení byla v médiích hojně probírána po nedávném tragickém případu ze Žďáru nad Sázavou, kdy duševně nemocná žena v šatnách ubodala jednoho ze studentů. „Zabezpečení naší školy však s tímto smutným případem nesouvisí, o jeho nutném vylepšení jsme uvažovali již dříve," konstatoval starosta Havlíčkovy Borové, Aleš Uttendorfský.

Jitka Štefáčková