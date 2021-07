Jedná se zejména o Havlíčkovo a Smetanovo náměstí, Kalinovo nábřeží nebo parkoviště u polikliniky. Ostatní města na Vysočině na tom nejsou o nic lépe. Radní v Brodě to chtějí řešit zvýšením parkovného. O konkrétních cenách budou teprve jednat.

Podle místostarosty Libora Honzárka stavba záchytného parkoviště u krajské knihovny otevřela znovu otázku cen parkování ve městě. Někteří řidiči poměrně nízkých sazeb zneužívají. Podle řidičky Blanky Kučírkové by pomohlo, kdyby parkování na náměstí bylo tak drahé, aby se dlouhodobé nevyplatilo. „To by si pak každý rozmyslel, jak dlouho tam bude trčet,“ zdůraznila.

Podobný nápad mají i brodští radní. I oni si myslí, že problém přeplněného centra by mohla vyřešit úprava cen za parkování. Zdražit v okamžiku, pokud tam bude řidič stát víc než jednu či dvě hodiny. Nejkratší sazby ale radní zvedat nechtějí. „Není jiná možnost, jak dlouhodobému zabírání parkovacích míst zabránit, než vyšší cenou. Řidiči, kteří potřebují v Brodě parkovat delší dobu využijí záchytné parkoviště u knihovny,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Radnice plánuje nově zpoplatnit parkování i tam, kde se dosud stojí zdarma. Je to například 12 míst v Pobřežní ulici od cykloservisu k hotelu Slunce. Další místa chce radnice zpoplatnit na parkovišti na křižovatce ulic Svatovojtěšská a Beckovského naproti baru Metro.

Do Pobřežní ulice chtějí radní postavit velký parkovací automat. Místa naproti Metru vyřeší malými automaty na mince. O změnách parkovného budou radní teprve jednat.

Například zastupitel Milan Plodík s tím ale nesouhlasí. „Jsem pro zvýšení cen parkovného jen na náměstí, protože je to památková zóna. Nesouhlasím se zvyšováním cen na jiných místech. Je to služba občanům,“ poznamenal.

S podobou situací jako v Brodě se setkávají radní v Pelhřimově. Řidiči, co parkující v centru města, což je ulice Růžová, Palackého a Masarykovo náměstí, zaplatí za každých započatých 30 minut stání 10 korun. „Bezplatně pak tam mohou zaparkovat v sobotu od 12 do 17.30 hodin a v neděli od 7 do 17.30 hodin,“ upřesnil starosta Ladislav Med. Jak dodal, za radnicí je parkování zdarma. „Naštěstí je tam závora. Jinak se nám samozřejmě stává, že si řidič zapomene vyzvednout lístek v parkovacím automatu a na místě stojí mnohem déle, než má povoleno,“ dodal.

I v Třebíčí mají městští strážníci podle mluvčí Iriny Martakidisové problém s řidiči, kteří si dočasné parkoviště pletou se stálým. „Městská policie samozřejmě nemůže být na náměstí denně, ale často někoho přistihnou,“ konstatovala. V Třebíči na Karlově náměstí, kde se ale nyní parkovat nedá stojí 30 minut 10 korun, hodina 30 korun. Na Komenského náměstí stojí 30 minut pět korun a hodina 10.

V Jihlavě stojí na Masarykově náměstí parkování na hodinu 30 korun. Ve Ždáře nad Sázavou platí podle městské policie řidič v centru za hodinu stání 20 korun. Toho někteří ale využívají, jak potvrdil zástupce vedoucího městské policie Luboš Skřivánek. „Městská policie provádí kontroly a samozřejmě se setkáváme s případem, kdy řidič chce parkovat zadarmo nebo aspoň překročit dobu kterou si zaplatil,“ informoval. V Brodě zaplatí řidič na náměstí za prvních 30 minut parkování 10 korun a za dalších 30 minut 20.

Parkování v centrech měst



Havlíčkův Brod – prvních 30 minut 10 korun, dalších 30 minut 20 Kč.



Pelhřimov – každých 30 minut stání 10 Kč.



Třebíč – 30 minut 10 korun, hodina 30 Kč.



Jihlava – hodina parkování 30 Kč.



Žďár nad Sázavou – hodina 20 Kč.