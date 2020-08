V prvních dnech řidiči projedou celkem hladce, ale ve středu 2. září v odpoledních hodinách semafory nepůjdou vůbec a motoristé musí v některých směrech počítat s objízdnými trasami. „Průjezd Masarykovou ulicí bude umožněn rovně v obou směrech. Levé odbočení z Masarykovy však nebude povoleno ani vozidlům stavby,“ přiblížila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

Na místní komunikaci Svatovojtěšská se dostanou pouze řidiči jedoucí od Jihlavy. „Vyjet ze Svatovojtěsské doprava na Masarykovu ulici budou moci jen vozidla nad 10 tun, ostatní doprava bude vedena přes ulice Beckovského a Havlíčkovu,“ sdělila Doležalová.

Výjezd z Ledečské ulice na ulici Masarykovu bude také zakázaný. Veškerá doprava povede přes ulici Havlíčkovu. „V případě, že by se tvořily kolony při levém odbočení do ulice Havlíčkovy, dojde k úpravě dopravního značení a tranzit budeme směřovat na objízdnou trasu Havlíčkův Brod – Habry – Světlá nad Sázavou,“ nastínil možné řešení Teplan.

Příjezd od Kolína do Svatovojtěšské ulice povede pro vozidla do tři a půl tuny ulicí Husovou, Horní, Havlíčkovým náměstím, nově zrekonstruovaným úsekem Dolní ulice až na Jihlavskou. „Následně řidiči přijedou na křižovatku se silnicí první třídy číslo 38 a budou pokračovat doprava po Masarykově ulici, ze které odbočí znovu doprava do Svatovojtěšské ulice,“ popsala Doležalová.

Hotovo by mělo být v polovině září. „Opravu bychom rádi stihli co nejdříve. Nové semafory začnou fungovat nejpozději 13. září, kdy skončí i všechna dopravní omezení,“ dodal Teplan.