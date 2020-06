Výrobky z farem z okolí města prodejci na Havlíčkově náměstí nabízejí až do října. Letošní rok je ale jiný. Ve srovnání s minulými lety musela pořadatelka i samotní trhovci splnit přísná hygienická opatření. Stánky daleko sebe, zakázán je prodej občerstvení, nutností je dezinfekce na ruce u každého stánku, samozřejmostí jsou roušky. „Impulsem pro pořádání farmářských trhů byla snaha o navrácení života do Havlíčkova Brodu a organizování smysluplných akcí, které uspokojí obyvatele města i jeho návštěvníky,“ vysvětlila za pořadatele Alena Čechová.

Trhovci využívají dřevěné stánky zapůjčené od městských technických služeb. Farmářské trhy v Havlíčkově Brodě se staly téměř společenskou záležitostí. V Ledči nad Sázavou farmářské trhy naopak skončily. K tomuto kroku jsem přistoupila po zralé úvaze a s ohledem na několik faktorů. Hlavním byla ekonomická nerentabilnost těchto akcí a bohužel v neposlední řadě také malá podpora ze strany samotných trhovců," vysvětlila za pořadatele Eva Blažková. Podle pořadatelů byly trhy v Ledči nerentabilní, zájem neměli ani sami trhovci. Z podobných důvodů skončily i trhy v Pelhřimově.

„My jsme na ledečské radnici neuvažovali o žádném grantu pro pořadatele. Jsme zde takříkajíc ve dvojím ohni. Farmářské trhy se totiž nelíbí majitelům kamenných obchodů kolem náměstí, například květinářům, kterých je kolem náměstí už šest a ještě přijede trhovec,“ vysvětlil starosta Ledče Zdeněk Tůma.„Nás v kamenných obchodech stát kontroluje, to je v pořádku. Musíme splňovat požadavky dané zákonem.Když jezdím po republice a vidím, že prodej klobás může někdo provozovat ve stánku na náměstí, cítíme to jako nekalou konkurenci," vysvětlil například řezník Jan Hutyra. V Havlíčkově Brodě na náměstí už dnes nejsou žádné obchody, které by mohly farmáře považovat za konkurenci, takže se tam trhům daří.V Ledči se samozřejmě také pravidelně objevují třeba obchodníci se spotřebním zbožím, například ponožkami, ale ti majitelům kamenných obchodů nevadí.