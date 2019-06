Největší problémy jsou samozřejmě na největších sídlištích jako je Žižkov nebo Výšina. Zvýšit počet parkovacích míst si dala v komunálních volbách za cíl i koalice ANO 2011 a Ženy za Brod.

Výjimkou je pouze sídliště Pražská, kde se v zimě zvýšil počet parkovacích míst o desítky, přesto, že se kolem stavby vedly diskuse. Obyvatelé sídliště parkovací místa chtěli, ale ne pod svými okny. Jak ale v minulosti upozornil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) je Pražská je přitom jedním z mála sídlišť, kde byla stavba nových parkovacích míst bezproblémová „Sídliště bylo postaveno v 60. letech ještě s jistou velkorysostí a ty vzdálenosti mezi domy jsou alespoň ještě takové, že nám dovoluje tam některá ta parkovací stání umístit. Problém je na Výšině, kde je to velmi špatné, je to problém na Žižkově,“ podotkl místostarosta. Tam je masa panelových domů tak blízko u sebe, že je téměř neprostupná a postavit mezi bloky cokoliv je nemožné.

Nedostatek parkovacích míst je každý rok jedním z hlavních bodů takzvaného Veřejného fóra. Pořádá ho koncem roku Místní agenda 21 obyvatelé Brodu tam mohou s radními vyříkat, co je nejvíc pálí. „Obyvatelé Brodu si stěžují i na málo propracovaný systém parkování ve městě,“ komentoval průběh loňského Veřejného fóra místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS). Tady má podle Stejskala město Havlíčkův Brod připraven soubor opatření k úpravě režimu parkování a to zejména ve středu města. Město zadalo zpracování studie zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, kde doprava v klidu je jednou z důležitých kapitol. Navržená opatření by se měla dle Stejskala, uskutečnit v co nejbližší době.