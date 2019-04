Havlíčkův Brod /VIDEO/ - V havlíčkobrodském Mateřském centru Zvoneček se v pondělí 8. dubna konal Charitativní bazárek pro nemocného Sebastiánka, který mu pomůže s rehabilitací. Akci navíc osobně podpořila herečka a rodačka z Havlíčkova Brodu Marika Šoposká, která do bazárku věnovala své šaty.

Součástí akce byla i módní přehlídka, při které malé i velké modelky prezentovali další kousky darovaného oblečení. Na provizorním molu však nechyběli ani malí modelové. Akci moderovali Michal Majky Hájek a Josef Chozé Markuš, kteří účastníkům přiblížili příběh malého Sebastiánka, který se bazárku zúčastnil spolu se svým tatínkem, maminkou a mladším bráškou. Při jejich vyprávění se mnozí jen těžko bránili dojetí. „Začalo to úplně nádherně, při přehlídce panovala krásná atmosféra a bylo to i velice emotivní. Myslím si, že jedno oko nezůstalo suché. Doufám, že se nám podaří těch penízků pro Sebastiánka vybrat co nejvíce,“ pověděla mluvčí havlíčkobrodské Oblastní charity Markéta Paculová.