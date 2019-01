Havlíčkův Brod – Sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály, ve kterém se schází lidé různého zaměření a různých profesí.

Coworkingové centrum Hubbr lidé naleznou od pátku na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Filip Brož

Ti zde buď pracují samostatně, nebo kooperují s ostatními. Tak by se jednoduše a ve zkratce dal vyjádřit hlavní smysl coworkingového centra Hubbr, jediného svého druhu v Kraji Vysočina, které bude slavnostně otevřeno v pátek 27. ledna ve 14 hodin v Havlíčkově Brodě.

„Hubbr bude místem, které poskytuje nejen moderní zázemí pro efektivní a kvalitní práci, ale také možnosti pro vzdělávání a osobní růst svých členů. Cílem je vytvořit komunitu lidí, která má mezi sebou silné vzájemné vazby, členové si pomáhají, tráví spolu volný čas a potenciálně spolupracují," uvedl ředitel havlíčkobrodského Hubbru Jan Prokeš.

Ten dodal, že neziskovka Hubbr vznikla jako dceřiný projekt havlíčkobrodské počítačové firmy KomTeSa. „Hubbr tedy není úplně anonymní. Jde nám o to, abychom zastavili exodus a odliv mladých lidí z Vysočiny. Podobná coworkingová centra na Vysočině nejsou, tedy v minulosti zde byla nějaká snaha o založení, ale aktuálně již nefungují. Nejbližší jsou tedy pouze ve velkých městech typu Praha nebo Brno," pokračoval Prokeš. V praxi to pak může vypadat tak, že nějaký začínající podnikatel hledá pracovní prostory, ale z finančních důvodů si je nemůže zatím dovolit. „Pronajmutí kanceláře je nákladné nejen finančně, ale i časově. Současně s tím vznikají spousty závazků a člověk je izolovaný," sdělil Prokeš.

„Naopak v Hubbru si může kdokoliv pronajmout pracovní místo na pár hodin, dnů či měsíců. První den bude přitom zcela zdarma a následně si vybere tarif dle svých požadavků či se stane členem. Kromě pracovního místa každý bude mít k dispozici připojení k internetu, kuchyňku, relaxační zónu či kávovar," vysvětlil Prokeš.

Otevření coworkingového centra vřele vítá i Michal Čížek z Havlíčkova Brodu.

„Studuji dálkově vysokou školu v Praze a přemýšlel jsem, zda po studiích půjdu do hlavní metropole, nebo zůstanu doma. O tom, že se zde otevře Hubbr, jsem nevěděl a mám z toho velkou radost. Z Prahy samozřejmě podobná coworkingová centra znám, například Impact Hub Praha," řekl Čížek.

Ten podotkl, že se v podobných centrech vždy setkal s řadou zajímavých lidí a osobností. „Často jsme si vyměnili kontakty a domluvili nějakou spolupráci. Jsem opravdu rád, že něco podobného vznikne v Havlíčkově Brodě," zdůraznil mladý student.

Hubbr bude otevřený vždy od pondělí do pátku, a to od 8 do 20 hodin. Prostory centra naleznou všichni zájemci na Masarykově ulici hned vedle Pizzerie Fabrika.

„Chystáme také řadu přednášek a besed se zajímavými lidmi a osobnostmi, například hned 2. února k nám zavítá se svým cyklem Flirtování se světem cestovatelka, lektorka, novinářka a bloggerka, Veronika Tomanová z Brna. Ta žila dva roky na Taiwanu, účastnila se soutěže bloggerka roku 2016 a procestovala více než 30 zemí," pozval Prokeš a dodal, že z počátku budou přednášky zdarma a lidé se později mohou těšit na zajímavé osobnosti nejen z podnikatelské sféry, ale i volného času či osobního růstu.

Bez závazků

K dispozici také budou dvě zasedací místnosti, jedna velká a jedna malá. Začínající podnikatelé si havlíčkobrodský Hubbr mohou dokonce zapsat jako místo svého podnikání a mít zde poštovní adresu po dobu členství. „To vše bez jakýchkoliv závazků," uzavřel Prokeš.