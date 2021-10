Nemají peníze na stavbu vlastního domku nebo placení vyššího nájemného. Střechu nad hlavou teď najdou mladé rodiny s dětmi, samoživitelé, lidé postižení nebo důchodci s nízkým příjmem v domě dostupného bydlení v Brodě na sídlišti Rozkoš. Podobné bydlení vzniká i na jiných místech Kraje Vysočina.

Dům dostupného bydlení se začal v Brodě stavět letos na jaře asi za 30 milionů s dotací. „V současné době je už hotové první patro,“ řekl Deníku starosta města Jan Tecl. O přidělování bytů, kde bude nižší nájemné než tržní, rozhodne vedení města. Dokončení domu plánuje radnice na léto 2022. Podle Pavla Domkáře z Havlíčkova Brodu záleží ale hodně na tom, jaké nájemníky město do nového domu vybere. „Vypadá to hezky. Ale aby to nedopadlo tak, že kolem bude nepořádek a z domu pro potřebné dům hrůzy,“ poznamenal Domkář.

Podle názoru Věry Svobodové těch několik málo bytů problémy lidí s nízkými příjmy moc neřeší, je to jen kapka v moři. „Lepší by bylo přispívat lidem skutečně potřebným na nájem, ale to je otázka spíš pro stát než město,“ dodala Svobodová.

Stavbu domu dostupného bydlení podpořila od začátku zastupitelka Eva Vyoralová. „Ve volebním programu Ženy za Brod jsme se zavázaly, že budeme podporovat jakoukoliv bytovou výstavbu ve městě a proto mě těší, že na sídlišti Rozkoš se začal stavět bezbariérový dům dostupného bydlení,“ zdůraznila. Zastupitelku ale mrzí, že město asi od roku 2006 nepostavilo žádný dům s nájemnými byty. „Město vytváří podmínky pro vznik satelitů. Ne každý má finance na to, aby si mohl koupit parcelu a začít stavět,“ posteskla si v místním zpravodaji.

Podobný typ bydlení vzniká i v jiných místech Kraje Vysočina. Jak upřesnil starosta Černovic na Pelhřimovsku Jan Brožek, město upravilo starý lihovar, který by jinak sloužil jako útočiště bezdomovců. „Máme tam čtyři byty. Dva pro lidi s postižením, dva pro rodiny s dětmi,“ upřesnil.

Dostupné bydlení



Havlíčkův Brod: Bytový dům 14 bytů, 8 bytů 1+kk, 5 bytů 2+kk a 1 byt pro postižené. Cena 30 milionů.



Jinde v kraji: Černovice na Pelhřimovsku, Křoví a Věcov na Žďársku, Náměšť nad Oslavou Třebíčsko, Jihlava

Další je obec Křoví na Žďársku. „Připravili jsme stavbu osmi bytů pro lidi přestárlé a osamělé nebo mladé rodiny s dětmi,“ upřesnil starosta Luboš Mencler. S dotací i za víc než 10 milionů mohla Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku přeměnit dům u zámku v byty pro potřebné.

„V domě je osm dvoupokojových bytů s kuchyní a koupelnou. Rekonstrukce stála město přes 18 milionů, přes 12 milionů byla dotace. Rada schválila pravidla za kterých byty město pronajme,“ informoval o podmínkách stavby a pronájmu starosta Vladimír Měrka.

Střechy nad hlavou se dočkalo víc než deset obyvatel ve Věcově na Žďársku. Obec postavila pět sociálních bytů v části Jimramovské Pavlovice. Zázemí tu najde celkem13 lidí, kteří nemají šanci s ohledem na svoji finanční situaci získat vlastní byt.

Podle starostky Evy Laštovicové mají někteří lidé ve Věcově problémy s bydlením už dlouho. „Proto můj předchůdce, starosta Zdeněk Vraspír, začal již v roce 2014 podnikat první kroky k vybudování dostupného bydlení. Vytipoval budovu bývalého lihovaru,“ dodala Laštovicová. Obci k vybudování bytů pomohly zvláštní dotace z evropských fondů.

Trochu jinou cestu zvolila Jihlava, která před víc než rokem spustila projekt Housing First. Dvanáct domácností, které se dlouhodobě potýkaly s bytovou krizí, mají nyní standardní byty. „Podařilo se zabydlet 49 osob, 29 dospělých a 20 nezletilých. V 10 případech se jedná o domácnosti s dětmi,“ prozradil loni při hodnocení projektu mluvčí radnice Radovan Daněk.

Jak upřesnil, nejpotřebnější nájemníky do volných bytů vybral los. Na jejich zabydlení dohlíží terénní pracovník Charity, aby se zbavili svých sociálních problémů a dluhů, naučili se normálně žít a časem našli vlastní standardní bydlení.