V Brodě se vám nelíbí? Řekněte to v diskusi, vyzývá obyvatele radnice

Co je v Havlíčkově Brodě špatně, co se povedlo nebo co je třeba řešit do budoucna. To mohou obyvatelé Brodu říci nahlas při veřejném fóru, které se koná v září v brodském klubu Oko. „Novinkou je takzvaná pocitová mapa,“ dodala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv