Hodinu a půl vedli zastupitelé debatu, kterou ze čtyř navržených variant obchvatu kolem Šmolov vybrat. Jednali několik měsíců i v pondělí ještě váhali mezi variantou číslo dvě a čtyři. Podle investora Ředitelství silnic a dálnic byla čtvrtá varianta drahá a neprůchodná. Na trase je dokonce sedm mostů. To podle starosty Brodu Jana Tecla už neplatí. „Jednali jsme na ministerstvu dopravy. Varianta čtyři je nadčasová a není vůbec nepřijatelná. Peníze na ni mohou přijít,“ zdůraznil s tím, že po jednání zastupitelů nastanou diskuse s projektantem, který může vybranou trasu obchvatu vhodně upravit i obcemi Lípa a Michalovice. Podle zastupitele Václava Hlaváče má čtvrtá varianta mnoho otazníků. „Nejen ekonomických, ale i etických. Tato varianta obchvatu zasahuje do katastru dvou dalších obcí,“ připomenul Hlaváč.

O obchvatu jednali brodští zastupitelé za zavřenými dveřmi

Na zasedání se dostavili zástupci obce Šmolovy, místní části Havlíčkova Brodu, kteří v současné době trpí dopravní zátěží. Jejich favoritem byla varianta číslo dvě. „Protože tu podporuje Ředitelství silnic a dálnic. Jsou na ni peníze. Čtyřka visí ve vzduchu. Tak se může stát, že v konečné fázi na ni nebudou peníze a budeme bez obchvatu. Takže já to chci písemně,“ vysvětlil Jan Bezouška ze šmolovského osadního výboru. Tento názor sdílí i zastupitel Milan Plodík. „Já mám radši vrabce v hrsti než holuba na střeše. Jestli někdo na ministerstvu teď ústně slibuje, že na obchvat peníze budou, nemusí to být za pár dnů pravda,“ poznamenal Plodík.

Podle názoru Marty Balounové ze Šmolov brodští zastupitelé variantou čtyři vyhověli přání jednotlivce bez ohledu na prospěch ostatních. „Víme, že variantu čtyři prosazuje podnikatel Špinar z Lipky, který si nepřeje, aby silniční obchvat vedl kolem jeho nemovitosti,“ zdůraznila Balounová.

Varianty obchvatu

1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD nejdražší varianta.

5. Žádný obchvat, pokud se zastupitelé nedohodnou.

O tom, že čtyřka je pro stavbu jihozápadního obchvatu nejlepší, je Zbyněk Špinar přesvědčený. Společně s několika sousedy je odpůrcem trasy tak, jak ji plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože nechce mít auta za domem. Naopak navrhuje verzi, kterou ŘSD považuje za nejdražší. Špinar a jeho sousedé jihozápadní obchvat chtějí. „Jen si myslíme, že ŘSD nevybralo správně. Samozřejmě víme, jak vypadá doprava v Havlíčkově Brodě,“ řekl Deníku v minulosti Špinar.

Podle názoru zastupitele Zdeňka Dobrého je čtyřka nejhorší možnou variantou. Trasa obchvatu by vedla v Lípě přes pozemky tamních zemědělců. „Nikdo s námi nejednal, ale jsme proti. Z jedné strany obchvat, z druhé má být vysokorychlostní trať. V Lípě by se nedalo žít,“ řekl naposledy starosta Lípy Jiří Kunc.

Místo obchvatu u Šmolov navrhuje podnikatel jen tubus pod silnicí

Podle slov Vladimíra Kučírka z ŘSD rozhodnutím zastupitelů v Brodě teprve kolotoč jednání začíná. „Varianta obchvatu musí projít studiemi a hodnocením efektivity. Všechno posuzuje odborná komise,“ upozornil Kučírek, čímž naznačil, že vybraná čtvrtá varianta nemusí testem vůbec projít a jednání se za pár měsíců vrátí na začátek.

Ředitelství silnic a dálnic při přípravě jihozápadního obchvatu vycházelo z územního plánu města Havlíčkův Brod, kde byla trasa obchvatu v územní rezervě. „Mimo jiné s výhledem, že v budoucnu bude možno do silnice první třídy 34 propojit nějakou komunikaci v severozápadním kvadrantu města. Z uvedených variant preferuje ŘSD variantu číslo dvě, která je ekonomicky spolehlivě prověřená,“ sdělil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD. Čtvrtá verze obchvatu je pro ŘSD nepřijatelná. „Proti je i skutečnost, že v hodnocení vlivu na životní prostředí vychází jako nevhodná. Navíc by to nebyla jen záležitost Havlíčkova Brodu. Čtyřka zasahuje do území jiných obcí,“ vysvětlil Buček.