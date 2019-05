Havlíčkův Brod – Takzvaný Swap, díky kterému si mohou zájemci obměnit svůj šatník, si nachystali v havlíčkobrodském Family Pointu. Bude se konat od 18. do 19. června během klasické otevírací doby, přičemž věci na výměnu mohou lidé nosit týden před akcí, tedy od 10. do 16. června.

Ilustrační foto. | Foto: Dominika Dufková, Oblastní charita Pelhřimov

„Swap je akce, kde měníte své věci za jiné. Bez peněz. Doneste, co nepotřebujete, a odneste si to, co využijete,“ vyzývají organizátoři akce. Díky tomuto projektu si zájemci mohou obměnit nejen svůj šatník, ale i kabelky, doplňky, brýle nebo třeba bižuterii.