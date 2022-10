Do působnosti Krajského soudu v Hradci Králové spadají kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také okres Havlíčkův Brod. „O žádné z těchto věcí dosud nebylo rozhodnuto. Soud o návrzích rozhodne do dvaceti dnů od jejich podání, což bylo čtvrtého října,“ upřesnila Podeszwová. Jak dodala, v jedné ze stížností se mluví také o nejasnosti dosaženého vzdělání kandidáta, ale to podle Podeszwové s obecními volbami nesouvisí.

Jeden z případů je v Chotěboři veřejným tajemstvím. Starosta Tomáš Škaryd, člen sdružení Pro vás, které v Chotěboři vyhrálo se čtyřmi mandáty, má možná papírově trvalé bydliště v Chotěboři, ale zdržuje se ve vesničce Chuchel až za Jeřišnem. „Já o tom vím. Stížnost na mě podal stejný člověk, který mě udal kvůli radarům v Chotěboři a v Dobkově. Údajně se v Chotěboři nezdržuji a nemám tam trvalé bydliště. Nesmysl. Já na tu vesnici jezdím na chalupu a starám se tam o majetek naší rodiny,“ přiznal Škaryd.

Druhým vítězem souboje o hlasy voličů v Chotěboři je ODS rovněž se čtyřmi mandáty. Lídrovi Ondřeji Kozubovi dohady o bydlišti kandidátů nevadí. „Pokud vím, zákon to umožňuje. Záleží na tom, jaké trvalé bydliště má kandidát v době, kdy jde do voleb. I kdyby to bylo jen na pár dnů. Mě to netrápí,“ konstatoval Kozub. Jak dodal, daleko víc mu vadí, že se soud takovými malichernostmi zabývá. „Je to zbytečné zdržování, komplikuje to povolební situaci,“ poznamenal. Podle starosty Škaryda se ustavující zastupitelstvo mělo v Chotěboři sejít 19. října. Teď se možná bude muset posunout.

Opačný názor než Ondřej Kozub má ale jeden z tamních obyvatel Milan Knob. „Mně to vadí. Když chce hájit zájmy Chotěboře, ať se tady i zdržuje,“ prohlásil Knob.

Druhý případ diskuse o místě trvalého bydliště se týká třetího vítěze, který v Chotěboři v komunálních volbách získal rovněž čtyři mandáty - ANO 2011 a sdružení nezávislých kandidátů pro Chotěboř. Jeden z budoucích zastupitelů, sportovec Marek Holoubek, je ve stejné situaci jako starosta Škaryd. Ve Svinném, kde má údajně trvalý pobyt, se ve skutečnosti ani neukáže. „Je to nesmysl. Nebudu to komentovat. Udání na mě poslal člověk, který mě považuje za politickou konkurenci,“ prohlásil Holoubek.

Klid není ani v Havlíčkově Brodě. Tady povolební vyjednávání směřuje ke koalici vítězné ANO s ODS a TOP 09, tak jako to bylo před čtyřmi roky. S tím se nechce smířit například Jan Schwarz, který kandidoval za nezávislé Broďáky. Napsal otevřený dopis, kde kritizuje spolupráci ODS a ANO. „Nezapomínejme, že Andrej Babiš a jeho stoupenci pojali volby jako referendum o vládě. O vládě, ve které máte své zástupce. Babiš, který ještě týden zpátky jen o pár kilometrů vedle na Jihlavsku sám brojil proti předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi pomocí lží a manipulací,“ napsal Schwarz. Například Michalu Vomelovi z Havlíčkova Brodu je to jedno. „Zbytečné dohady. Politické souboje na malé město nepatří. Jen to bere člověku chuť k volbám chodit,“ podotkl.

Schwarz samozřejmě nezpochybňuje, že hnutí ANO v Brodě vyhrálo komunální volby. „Nežijeme ve většinovém volebním systému, který by vítězi zaručoval jistotu vlády. A já jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy demokratické strany získaly převahu v podobě patnácti zastupitelů z pětadvaceti, je v zájmu většiny obyvatel našeho města mít vedení složené ze zástupců těchto stran,“ zdůraznil Schwarz.

S jeho názorem souhlasí například Tomáš Hermann z hnutí Společně za Brod. Odpor proti koalici má také Pavel Duben z SPD, ale z jiných důvodů. „Lidem v Brodě se nelíbí, že ANO vyhraje na celé čáře a pak se spřáhne s ODS a TOP 09. To je podraz,“ zdůraznil Duben.

Podle místostarosty Vladimíra Slávky z ANO se koalice s ODS a TOP 09 osvědčila a není důvod nepokračovat. Místostarosta Zbyněk Stejskal za ODS situaci zatím nekomentoval.