„Z předchozích zkušeností víme, že petice v Chotěboři nemají pro vedení města žádnou váhu. Proto se snažíme o místní referendum, které je po nashromáždění dostatečného počtu podpisů právně závazné. Přišlo nám to jako nejlepší řešení, protože náš návrh si přeje drtivá většina Chotěbořáků,“ vysvětlil jeden z iniciátorů referenda Jaromír Munia (ANO 2011).

S tím ale nesouhlasí starosta Tomáš Škaryd (ČSSD). „Na letáčku u podpisové listiny je spoustu lží a zavádějících informací. Sice neznám všechny podrobnosti, ale vnímám to jako zbrklost. Nevědí, co to všechno obnáší,“ sdělil starosta.

Výhrady má i místostarosta David Šafránek (PTZ), aktivitu svých kolegů ale podporuje. „Otázku bych formuloval jinak. Nicméně oceňuji, že se skrz sběr podpisů ověří, zdali je to pro občany Chotěboře natolik zásadní téma, že o něm budou chtít rozhodovat v referendu,“ komentoval.

A čeho by se mělo týkat? Jeho iniciátoři chtějí místní nechat rozhodnout o tom, co bude se zatím nevyužitím placem v lokalitě zvané Koubek. Na posledním zasedání totiž zastupitelstvo schválilo zadání změny územního plánu, která rozšiřuje možnosti výstavby. Mimo jiné i o bytové domy.

„Více než padesát let tady byla zelená plocha určená na občanskou vybavenost. Bohužel vedení města zvolilo změnu územního plánu na bytovou výstavbu s čímž zásadně nesouhlasíme,“ podotkl Munia.

A nejsou sami. Tento krok rozdělil město na dvě části. Jedni z tohoto místa chtějí mít park, druzí podporují výstavbu bytů. „V současné době studuji v Praze, ale do Chotěboře bych se jednou rád vrátil. Bohužel v současné době není moc možností, kam. Nové byty na Koubku, a nejenom tam, bych určitě uvítal. A rozhodně nejsem sám,“ svěřil se David Kopal.

Naopak lidé žijící v okolí Koubku před časem dokonce vytvořili petici na záchranu této lokality. „Proč zastavovat zelenou plochu, když máme jiné volné stavební parcely. Snažíme se najít cesty, aby nás konečně začal někdo brát vážně, a nestavěl nás před hotovou věc,“ uvedla tehdy členka petičního výboru Lenka Polívková.

Právě na tuto občanskou iniciativu teď navazují opoziční zastupitelé, a to zmíněným referendem. Aby se mohlo vyhlásit, musí listinu podepsat alespoň dvacet procent oprávněných voličů. Těch je v Chotěboři aktuálně 7 452, takže s návrhem musí souhlasit alespoň 1 490 z nich. Pokud by se to nakonec povedlo, bylo by to první referendum v novodobé historii Chotěboře. „Zatím skutečně žádné nebylo,“ potvrdil starosta Škaryd.