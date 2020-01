Poněkud neobvyklé téma a neobvyklé hosty si tentokrát vybralo Fialové podkroví knihovny Ignáta Herrmanna v Chotěboři. Ve středu 15. ledna tady bude od 18 hodin hostem chotěbořská řeznická rodina Stejskalů.

Umění zpracovat maso a láska k řemeslu se u Stejskalů dědí. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Řeznická tradice rodiny Stejskalů sahá do počátků 20. století. Řemeslo se tady dědí z otce na syna. Prapradědeček odešel za živobytím do Vídně, byl sice pekařem, ale už dědeček se pustil do řeznického řemesla.