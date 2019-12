V Chotěboři vyhlásili fotosoutěž. Vítězný snímek ozdobí vůz popelářů

Snímky chotěbořských fotografů mohou po několik let zdobit popelářský vůz. Stačí se zapojit do probíhající soutěže a splňovat jedinou podmínku, a to že fotografie musí zachycovat krajinu z okolí Chotěboře.

Příklad potisku na starším autě. | Foto: Facebook Město Chotěboř