Obec s více než čtyřmi stovkami obyvatel, ležící podél silnice z Havlíčkova Brodu do Chotěboře. To je Dolní Krupá. Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Krupsko. Má čtyři dobrovolné spolky. Hasiče, sportovce, Český červený kříž a rybáře. Součástí obce je i osada Chrast.

Obec Dolní Krupá. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Hned při vjezdu do vsi je vidět vysoká budova, kterou nyní zakrývá lešení. Krupská základní škola. Hned vedle obecního úřadu nejdůležitější budova v obci. V současné době ji Krupá nechává celou rekonstruovat. „Je to největší investiční akce roku, za sedmnáct milionů korun. Začali jsme s ní loni. Byla to nutnost. Ve škole se propadaly stropy a uhnívaly střešní trámy. Na jednu stranu je smutné, že je škola zavřená kvůli koronaviru, ale zase můžeme bez problémů dokončit rekonstrukci, bez toho abychom řešili, kam žáky přestěhovat. Až bude škola hotová, bude to chlouba obce. Přibude nová třída, kabinet, sociální zařízení,“ popsal situaci starosta Václav Plodík.