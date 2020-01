Cílem projektu WIFI4EU bylo zajistit, aby obyvatelé obce i návštěvníci ve veřejných prostranstvích měli přístup k bezplatnému wifi připojení. Jak vysvětlil starosta Pavel Chlád, obce si tak mohou nechat nainstalovat wifi hotspoty na základě poukázky od Evropské Unie. Jedna poukázka má hodnotu 15.000 euro.

„Nakonec jsme obdrželi zprávu, že naše žádost byla vybrána k financování rozhodnutím Evropská komise zveřejněném na stránkách Výkonné agentury pro inovace a sítě. Bohužel má však celá záležitost mnoho háčků. Postupně jsme prošli jeden zádrhel za druhým, poměřili jsme rizika vůči přínosům a po pečlivé úvaze bylo rozhodnuto, že nabízenou poukázku nevyužijeme,“ vysvětlil obyvatelům obce starosta Chlád proč Dolní Město od dotace couvlo a dodal: „Samotná grantová dohoda má 40 stran a poskytovatel velmi tlačil na její rychlý podpis.“

Podmínky dotace jsou ale podle starosty Chláda navíc takové, že za 3 až 5 let by celá záležitost mohla negativně ovlivňovat obecní rozpočet, protože obec by musela platit za licence, za funkčnost připojení a výměnu zařízení, „Zkrátka, dotace je třeba dle našeho uvážení poskytovat a využívat uváženě a smysluplně, a proto jsme se rozhodli tak, jsme se rozhodli,“ zdůraznil starosta.