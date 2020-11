V domovech pro seniory na Vysočině budou pravidelně testovat všechny klienty a tamní pracovníky. Vedení zmíněných zařízení ale zatím nemá jasné informace, jak nebo kdy budou moci s cíleným testováním na přítomnost koronaviru začít. „Týká se nás to, ale informace k tomu nemáme vůbec žádné,“ krčil rameny ředitel Domova pro seniory Humpolec Petr Vaněk.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Zmíněné testování, které by mělo začít ve středu 4. listopadu a nejpozději pak 11. listopadu, nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Podle Jitky Svatošové, mluvčí Kraje Vysočina by testováním mělo projít 2600 lidí z kraje. „Všechno to záleží na tom, kdy se testy začnou distribuovat a kdy bude k dispozici srozumitelná metodika. Máme na to týden, takže se domnívám, že ve středu testování v našich zařízeních nezačne. Nemůžu ale mluvit za zbytek zařízení, které nezřizujeme,“ řekla Jitka Svatošová.