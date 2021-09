Asi sedm kilometrů od města mohou turisté navštívit město Golčův Jeníkov. Do historie města se významně zapsal generál Martin Maxmilián, svobodný pán z Goltze. Nechal zde zbudovat Golčovu tvrz, nyní nejstarší část zámeckého areálu, radniční dům, loretánskou kapli a jezuitskou rezidenci. Dále zde objeví výletníci pěknou kuriozitu v kostele sv. Františka Serafínského, pod stropem je totiž zavěšená kost z velryby grónské, kterou si přivezl generál jako válečnou kořist. Lidé si také mohou prohlédnout zachovanou židovskou čtvrť s novorománskou synagogou a židovský hřbitov ze 16. století. V Golčově Jeníkově se narodila bývalá československá atletka, běžkyně na krátkých a středních tratích, která svými výkony patří mezi nejlepší sportovce historie, Jarmila Kratochvílová. Její jméno nese silniční běh na patnáct kilometrů, který se v Golčově Jeníkově každoročně pořádá od roku 1985.

S životem v Habrech je spokojená i Jaromíra Bulánková, zdejší učitelka. „Habry jsou příjemné město. Já myslím, že u nás všechno funguje jak má. Já to vnímám z pozice naší školy a na spolupráci s obecní samosprávou si nemůžeme stěžovat. Dětí je ve škole hodně. Jezdí sem z okolních obcí. Takže zavření naší škole určitě nehrozí,“ dodala.

Naopak Lucii Zlatuškové hospoda nechybí. Jak zdůraznila je ve městě spokojená a na to, že v Habrech není žádná velká hospoda, si místní zvykli. „Hodně se u nás změnilo. Dřív na náměstí nebylo skoro nic. Teď jsou tady obchody, kavárna, kam můžete jít a posedět s dětmi. Společenský život se u nás hodně zlepšil,“ zdůraznila.

Nicméně přiznal, že Habry nejsou pro hostinského žádný zlatý důl. „Zvlášť za koronaviru si lidé zvykli zavřít se doma, pít doma nebo v garáži. Dělají to dál, takže hospodský by u nás asi nezbohatl,“ povzdechl si.

Jak upřesnil, je tu vinotéka, kavárna s cukrárnou, ale hospoda, kam by mohl člověk zajít v poledne na jídlo a posedět, v Habrech není. „Jednu máme u kostela ale je otevřená a není. Další provozuje Sokol. Ale ta je otevřená jen několik dní v týdnu na pár hodin. Nedávno tu byla kulturní akce. Umělci si stěžovali, že není kam jít na oběd. Kavárna s cukrárnou, to není pro mužské. Ti si chtějí povídat u piva,“ poznamenal.

To si myslí například skoro padesátiletý Lubomír Kreisa. „Jsem vcelku spokojený člověk. Společenský život se po koronaviru pomalu vrací, ale co tady chybí je nějaká stálá hospoda,“ prohlásil.

Máme u nás snad všechno. Obchody, společenský život, služby. Snad jen nějaká pořádná hospoda chybí. To říkají někteří obyvatelé města Habry na Havlíčkobrodsku. Přesněji ta mužská část.

