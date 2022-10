Naštěstí je to jen pravidelné cvičení, které nemocnice s hasičským záchranným sborem (HZS) koná každý rok v duchu přísloví, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

„Je to evakuace těžce pohyblivých pacientů z oddělení zasaženého požárem ve spolupráci profesionálních hasičů a personálu. Evakuace probíhá pomocí evakuačních postelových podložek po schodišti budovy i prostřednictvím automobilového žebříku okny budovy,“ popisuje situaci mluvčí nemocnice Petra Černo. Na dotaz, jestli bude pro větší autentičnost i kouř z oken, odpoví: „Rozhodně ne. Cvičení nesmí stresovat naše ostatní pacienty,“ zdůrazní mluvčí. Ale i tak se akce hasičů stává rychle středem pozornosti kolemjdoucích pacientů i zdravotníků. „Ono tady snad hoří,“ dumá jedna z divaček s teplou bundou přehozenou přes nemocniční úbor. Další paní se synkem si akci, zřejmě do rodinného alba, fotografují na mobily.

Jakmile členové HZS dorazí na místo a vystoupí do třetího patra budovy, poučí Luboš Vacek, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod zdravotníky, jak se chovat, kdyby opravdu hořelo. „Použijte hasicí přístroje a mějte na paměti, že první na řadě jsou lidské životy. Ne majetek, zbytečně neriskujte,“ zdůrazní Vacek.

Několik zdravotníků za našimi zády tiše licituje, co by se stalo, kdyby hořelo opravdu. Do role pacientů, které je třeba uchránit před ohněm a kouřem, se vžívá necelá desítka zaměstnanců nemocnice. Čeká na ně projížďka na evakuačních postelových podložkách ze třetího patra po schodech až dolu. „Drncá to,“ reaguje první z nich. Na zdravotníka Tomáše Zavřela čeká něco ještě lepšího. Evakuace oknem ze třetího patra na speciální podložce za pomoci hasičské zdvižné plošiny. „No měl jsem trošku obavy, ale jen ze začátku. Pak už jsem byl v klidu, hasiči jsou moc šikovní,“ svěřuje se při šťastném přistání na pevné zemi.

Stručně a jasně. Všechny ohrožené pacienty se daří během krátké doby zachránit, zásah zdárně končí. Pak hasiči společně se zdravotníky zhodnotí výsledek akce a upozorní na možné problémy. Co kdyby jednou doopravdy… Akce se účastní celkem patnáct profesionálních hasičů plus technika z havlíčkobrodské posádky.

Nácvik daných situací je podle mluvčí nemocnice Petry Černo pro personál důležitou přípravou na krizové situace či při vyhlášení takzvaného traumaplánu. „Cílem je ověřit připravenost personálu nemocnice při vyhlášení požárního poplachu, schopnosti velení a organizace při mimořádné události. HZS zároveň prověří přístupnost cest, nástupních ploch, využití technických a ochranných prostředků,“ vysvětluje Černo. Od pátku do neděle pak bude Hasičský záchranný sbor zkoušet svoji výjezdovou techniku s plošinou a možnosti zásahu na heliportu nemocnice na střeše hlavní lůžkové budovy.