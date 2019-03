Havlíčkův Brod – Senioři, kteří navštěvují havlíčkobrodský Senior Point fungující pod Českým červeným křížem v Havlíčkově Brodě, se v pondělí 25. března utkali v šipkách. Před terč se postavilo devět žen a šest mužů.

„Děláme to už druhým rokem, má to velký úspěch a ty lidičky to baví. Alespoň si to tu vyzkouší, protože doma to nemají. Stává se, stejně jako dneska, že přijdou prvně a hned vyhrají,“ řekla s úsměvem Ilona Loužecká, koordinátorka havlíčkobrodského Senior Pointu a ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě a dodala, že přes zimu chodí víc lidí. „Šipky a pétanque mají velký úspěch,“ potvrdila Loužecká.