V Havlíčkově Brodě proti plným popelnicím bojují samolepkou a tísňovou linkou

Je to zbytečné, komentoval zastupitel Milan Plodík akci radnice zlepšit třídění odpadů v Brodě pomocí nálepek. Ty svítí na víc než tisícovce kontejnerů. K tomu přibyly QR kódy, aplikace a tísňová odpadní linka.

Jak na to. Nové samolepky radí, co a jak do kontejnerů házet. Na tísňovou linku lze zavolat a ohlásit technickým službám, že je kontejner rozbitý nebo plný. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Že se kontejnery v Brodě plní si všímá třeba Jan Kopecký. „ Co nejde do popelnic jde do kontejneru. Aplikace je hezká věc. Ale musí připomínky někdo řešit,“ zdůraznil. Podle Josefa Tůmy nálepka na kontejneru těžko někoho převychová. „Stačilo by vrátit svozy odpadů tak jak byly, bez těch nesmyslů. Co to asi stálo,“ konstatovala Jana Bártová Podle zastupitele Plodíka je polep kontejnerů plýtvání časem. „Co do kterých kontejnerů patří, lidé dávno ví,“ poznamenal. Zastupitel Jan Kerber má jiný názor. „Infolinka, dobrý nápad. Jenže se nesmí stát, že lidé pošlou stížnost a nic se nezmění,“ dodal. Dvě rodiny z Havlíčkova Brodu po větrné kalamitě dostaly nové byty Přečíst článek › Odpady v Brodě

Počet stanovišť kontejnerů 179

Jednotlivých kontejnerů 1200

Odpady na skládce červenec 2020 374 tun

Odpady na skládce červenec 2021 308 tun

Vývoz popelnic 1x za 14 dnů

Cena odpadů v Brodě 720 korun za osobu a rok

Za rok 2020 vybralo město od lidí 14,6 milionů korun

Výdaje města na odpady jsou loni 37,3 miliony korun

Zdroj: Město Havlíčkův Brod Podle mluvčí radnice Aleny Doležalové se obyvatelé Brodu ze samolepky na kontejneru dozvědí, jakým způsobem tříděný odpad odkládat, aby se nezaplnil příliš brzy. Radnice natočila i zvláštní informační okénko. „Prosím sešlápněte plasty, sešlápněte petky,“ upřesnil Kamil Tesárek z Technických služeb města co si obyvatelé Brodu na nálepkách přečtou. V Brodě je na kontejnery 179 stanovišť. Kontejnerů je ve městě 1200. Dalším krokem je označení kontejnerů novou zvláštní samolepkou. „Je na ní číslo na bezplatnou telefonní linku, kam mohou obyvatelé města zavolat svoje připomínky,“ upřesnila Doležalová. Samolepka obsahuje i QR kód. Podle něho mohou Technické služby kontejnery evidovat, zjistit zaplněnost a kde kontejnery nestačí, další přidat. Nálepky poskytla městu zdarma firma se kterou město při svozu a likvidaci odpadů spolupracuje.

