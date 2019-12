Od 1. ledna stoupne poplatek za vývoz popelnic z dřívějších 600 korun na osobu a rok už na na 720 korun. Podle starosty Brodu Jana Tecla (ODS) se náklady na odpadové hospodářství zvýšily, zatím co platba z kapes obyvatel Brodu byla stejná celých sedm let.

Město ale poskytne slevy rodinám s dětmi a lidem nad 70 let. Zvýšení poplatku odhlasovali zastupitelé před vánočními svátky. Nově třeba nebudou muset rodiče platit poplatek za děti do jednoho roku. Stejně tak naa děti do 18 let věku se bude vztahovat snížená sazba 360 korun. "Pro občany od 70 let jsme odhlasovali slevu ve výši 15 procent,“ doplnil informace k poplatkům za odpady starosta Tecl.

Jak informuje webová stránka města v Havlíčkově Brodě se výdaje spojené s odvážením netříděného komunálního odpadu v roce 2018 na jednoho obyvatele meziročně zvýšily o 98 korun na 742 korun. Podle radnice se v tom promítlo hlavně zvýšení poplatku za uložení tohoto odpadu na skládce.