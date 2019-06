Co je hlavním cílem demonstrací?

Samozřejmě hlavním startovacím motivem je chování premiéra a vše, co s tím souvisí. Ale jak jsem řekl na druhé havlíčkobrodské demonstraci, kritičtí musíme být vůči všem českým politikům. Z jejich vystupování, chování, hlasování ve sněmovně mám pocit, jako by žili v představě, že nám vládnou. Prezident řekne těm, kteří ho nevolili, že musí držet pět let hubu. To je podle mého názoru to, co lidi vyslalo na náměstí a návsi. Mají jinou představu o demokracii. Vysvětluji to svým žákům, že vládnout znamená mít velkou zodpovědnost za menšiny. S nimi musí vést dialog. To u nás chybí většině politiků.

V Brodě se bude v úterý konat už čtvrtá. Bude v něčem jiná?

Nemyslím, že by byla příliš jiná. Průběh bude stejný jako v předchozích třech případech. Posouváme se v požadavcích vzhledem k tomu, jak premiér na protesty reaguje a také kvůli tomu, že stejně jako prezident dělá velmi špatné jméno České republice v zahraničí. Pozvali jsme další osobnosti, promluví úspěšný nakladatel a knihkupec Petr Novotný a poslankyně za Vysočinu Miroslava Němcová, která zastoupí demokratické strany, jimž chceme poslat vzkaz.

Jaké bude motto úterního protestu?

Nedáváme setkáním žádná speciální motta. Snahou všech je vysvětlovat svým známým, blízkým, kamarádům, proč je chování premiéra nepřijatelné. V čem škodí také jim. Není dobré se štěpit, nemluvit s ostatními. Musíme být trpěliví. Setkáváme se totiž se zcela unikátní situací - nikdy nebyl tok informací směrem k nám tak obrovský. Dříve klíčovou roli hrála média, u nichž patřilo k elementární zásadě ověřování informací. To se s nástupem internetu dramaticky změnilo. Objevila se záplava dezinformačních webů a lidé na to nejsou připraveni. Chybí nám kritický přístup.

Jak hodnotíte předchozí tři?

Musím říct, že v případě všech jsem byl mile překvapený účastí. Stejně tak moji kolegové. Zvlášť ve druhém případě, kdy jsme konkurovali hokeji s Ruskem a ve třetím, kdy pršelo. Chtěl bych všem za účast a její průběh poděkovat. Všichni, my v Brodě i ti v Praze, se snažíme apelovat na to, aby protesty ukázaly jinou tvář, než jakou nám denně ukazují čeští politici. To se zatím daří.

Jedním z hesel, které na demonstracích padlo, bylo "Babiš škodí naší zemi". Můžete popsat jak a čím?

Pro mě osobně je to styl vládnutí a také způsob, jakým přišel k řadě svých firem. Jak Agrofert, ale nejen on, ničí českou krajinu, vyrábí potraviny druhé či třetí kategorie. Jak prorůstá do různých pater státní správy. Podle reakce premiéra a ostatních členů vlády na dva audity Evropské komise to vypadá, že zájem holdingu Agrofert je nadřazen zájmu České republiky. Jak komunikuje s těmi nejlepšími českými novináři, kteří jsou pak vnímáni mnoha lidmi jako odpad společnosti. Byl by to dlouhý seznam.

Kdo všechno za brodskými protesty stojí?

V Havlíčkově Brodě akci začali pořádat tři nadšenci Petr Kletečka, Michaela Krpálková a Ondřej Rázl. Ti následně zapojili mne. A já nedokázal říct ne, protože si myslím, že právě nyní je nutné se občansky projevit.

A kdo to všechno financuje?

Pokud jde o protesty v Havlíčkově Brodě, přímé náklady na uspořádání čtyř demonstrací činí necelé čtyři tisíce za elektrickou energii a součinnost pracovníků Technických služeb a za výlepy plakátů na tuto poslední demonstraci. O ty se svorně podělíme v organizačním týmu. Ozvučení náměstí nám zajišťují dva názorově spříznění zvukaři zdarma. Pokud to zlehčím, největší položkou na straně nákladů je náš čas a energie. A výnosy, tedy nepřehlédnutelné vzepětí občanské společnosti v Havlíčkově Brodě, jsou mnohem větší, než bychom mohli kdy doufat.

Myslíte, že tyto protesty donutí premiéra odstoupit?

Víte, na tento typ otázek vždycky odpovídám parafrází slov Václava Havla. Naděje není to, že víme, že něco dobře dopadne, ale že to prostě má smysl, že to děláte kvůli svému svědomí. Soupeř je silný, používá nefér techniky, má mediální, ekonomickou a politickou moc. My se musíme bránit, když se nám něco nelíbí. Je důležité, že vlivná část veřejnosti dává najevo, že se odmítá adaptovat na babišovský systém, který začíná prorůstat prakticky do všech pater veřejného života. Dává to naději, že jsme se ještě nezbláznili a že flagrantní střety zájmů a porušování demokratických zvyklostí jsou jen exces, nikoliv nová tradice, v níž budou žít naše děti.

Přeci jen ale česká společnost má ráda mučedníky, nebojíte se, že budou mít opačný efekt?

Česká společnost začíná být zase lidsky barevná, jako byla za monarchie a částečně ještě za první republiky. A výsledky nedávných voleb do Evropského parlamentu ukázaly limity bezideové politiky hnutí ANO. Dnes se i na náměstích hraje o výsledky příštích sněmovních voleb a myslím, že představitelé demokratických stran si vážnost situace uvědomují. Společnost se vyvíjí v cyklech a já se domnívám, že kyvadlo se začíná překlánět na stranu hodnotové politiky. V ní pro Andreje Babiše není místo.