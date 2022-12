Zimní měsíce neztěžují lidem život jen vyšším výskytem chřipek, a tudíž větší potřebou léků. „Je to obtížné i kvůli tomu, že jsou v zimě hůře sjízdné silnice,“ popsala potíže sociální pracovnice Aneta Dohnalová z domovu Jeřabina. Ten má smlouvu s pelhřimovskou lékárnou. „Ta nám vydává léky. Působíme v osmi obcích na Pelhřimovsku a ve všech to řešíme stejně. Prášky rozvážíme klientům, kteří je potřebují. Někteří je dostávají jednou za týden, jiní jednou za čtrnáct dní,“ přiblížila Dohnalová.

Opouštět své město však nemusí ani lidé, kteří nevyužívají služeb domovu Jeřabina. Město se totiž na dovážce medikamentů dohodlo s jihlavskou Charitou. „Léky dovážíme našim klientům. Když se na nás člověk obrátí a když na to máme kapacitu, tak s ním uzavřeme smlouvu. Pečovatelky pak v lékárně vyzvednou, co potřebuje a dovezou mu to. Následně se vyrovnají,“ vysvětlila vedoucí charitní pečovatelské služby Markéta Němcová.

Lékárna v Horní Cerekvi skončila. Léky místním doveze Charita

Podle ní si navzájem pomáhají také lidé v rodinách. „Docela jsme se báli toho, že žádosti o dovážku léků hodně narostou. Zvlášť když se začne objevovat například nachlazení. Ale nakonec se to úplně nestalo. Starší lidé se pořád mohou spolehnout na mladší členy v rodině, kteří jim potřebné věci dovezou. A nebo si proto ještě zvládnou dojet sami,“ dodala Němcová.

Vedení města je s Charitou spokojené. „Spolupracujeme dlouho, i proto jsme služby rozšířili. Lidem přesto lékárna chybí a je škoda, že u nás skončila. Ale zároveň se tomu nedivím. Horní Cerekev má jen osmnáct set obyvatel. Obrat pro nájemce lékárny je proto minimální. A to jsme provozovatelům nabízeli i finanční podporu,“ vysvětlil starosta Milan Kunst. Řešení město nakonec našlo ve spolupráci s Charitou.

V Kostelci na Jihlavsku lékárnu nikdy neměli. Od prosince však už obyvatelé nemusí kvůli medikamentům jezdit do okolních měst. „Zařídili jsme u nás službu pro lidi, pro které je obtížné se dostat do lékárny. Léky přijedou za nimi. Chceme pro lidi zajistit co nejvíc služeb, které jim pomohou. Tato funguje teprve přes týden. Zpětnou vazbu ještě dostaneme, ale čekáme, že to bude chtít využít více lidí,“ uvedla starostka Radka Třísková.